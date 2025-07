Cubana en EE.UU. con I-220A pide apoyo para joven detenido por ICE: "Como mismo le pasó a él puede pasarle a cualquiera"

Una cubana identificada como @susaily, migrante con I-220A en Estados Unidos, publicó en TikTok un video donde expresa su preocupación por la reciente detención de un joven cubano arrestado por ICE tras acudir a una cita en la corte de inmigración. Afectada emocionalmente, la mujer explicó que el caso le tocó “bien de cerca”, porque el joven “se crió en mi cuadra, su mamá es muy amiga mía, su hermano mayor es muy amigo de mi esposo, y se lo llevaron cuando fue a la corte”.

En su mensaje, afirmó que Orlando -Orly como lo conocen- “es un muchacho noble, tiene una bebé, es padre de familia, buen hermano, buen hijo, buen esposo… no porque lo diga yo, es porque lo dice el pueblo entero”. También reveló que ella y su esposo están en la misma situación migratoria: “Yo soy I-220A, mi esposo también. Tiene corte. Nosotros tenemos un bebé. Y lo que están pasando ellos, nosotros también lo podemos pasar”.

La joven llamó a la comunidad cubana a solidarizarse con el caso y compartir el video en redes sociales: “Yo confío en que este video lo va a compartir toda la gente de mi pueblo. Porque nosotros somos un pueblo unido. Una vez lo hicimos con Roger y los camioneros, ¿se acuerdan? No tiene nada que ver un proceso con el otro, no, pero lo que importa es a dónde llegaron esos videos, el alcance que tuvo”. Añadió que su intención es que “le llegue este video a cualquiera, a las personas que tiene que llegarle, porque algo tienen que hacer con los I-220A”.

Reconoció que vive con temor de que la historia de Orly pueda repetirse en su familia: “A mí me duele todo lo que le está pasando a todos los cubanos… yo lloro con los que no conozco, porque me parece que me puede estar pasando a mí, que le puede estar pasando a mi esposo”.

Su mensaje provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Migrantes con I-220A compartieron mensajes de apoyo y temor. “Mi esposo, mi hija, mi yerno y yo somos I-220A con corte… ahora tengo una nieta ciudadana y el tema en mi casa es ese”, escribió una mujer. Otra usuaria relató que, a pesar de haber cruzado por la misma frontera que su hermano y vecinos, a ellos les otorgaron parole y a ella, I-220A: “Entonces yo me pregunto, ¿en qué consiste el I-220A?”. Varios comentarios coincidieron en que “hoy fue Orly, mañana puedo ser yo”.

También se sumaron voces desde fuera del proceso migratorio. Una ciudadana legalizada desde hace años escribió: “Sufro cada día por todos los I-220A… todos merecen una oportunidad”. Otro comentario afirmaba: “Nos están tratando como delincuentes. Estamos haciendo las cosas bien, pagando impuestos, y aún así estamos en el limbo”.

Lo más leído hoy:

En días recientes Orlando Delgado fue arrestado tras presentarse a su cita migratoria en Broward, Florida. Había solicitado asilo político luego de participar en las protestas del 11J en Cuba, y denunció haber sido vigilado y amenazado por la Seguridad del Estado antes de emigrar. Su única anotación migratoria era el formulario I-220A, que permite estar en libertad bajo palabra, pero sin protección ante una eventual deportación. Su esposa declaró que “no puede volver a Cuba. Lo vigilaron, lo amenazaron, y ahora aquí lo quieren mandar a México”, en una entrevista recogida por medios locales.

Condiciones precarias y obstáculos legales

Expertos legales han alertado sobre la fragilidad del estatus I-220A. La abogada Liudmila Marcelo explicó a CiberCuba que “están desestimando los casos y deteniendo a las personas ahí mismo, en las cortes”. Además, denunció que algunos jueces han dejado de permitir comparecencias por videollamada, lo que obliga a los migrantes a presentarse físicamente, incrementando el riesgo de detención. Marcelo alertó sobre este cambio de criterio judicial en Miami y Orlando.

En paralelo, la nueva legislación fiscal impulsada por el presidente Trump ha elevado significativamente los costos de trámites migratorios. El abogado Willy Allen advirtió que “la apelación subió de 110 a 900 dólares, y pedir un perdón puede costar hasta 2.550 dólares”, según declaró a esta plataforma.

En los centros de detención también se reportan condiciones alarmantes. Familiares de cubanos detenidos en Krome han denunciado hacinamiento, falta de higiene y escaso acceso a recursos básicos. Una mujer afirmó que “hay más de 120 personas en una habitación, no tienen dónde dormir, algunos duermen en el piso”. Estos testimonios contradicen declaraciones oficiales sobre el centro de detención.

“A cualquiera nos puede pasar”

El temor se extiende entre miles de cubanos que comparten el mismo estatus migratorio. En TikTok, algunos han compartido que llevan más de tres años en el país, trabajando, pagando impuestos y sin acceso a un proceso de regularización. “Lo que no logré en 47 años en Cuba, lo logré en tres aquí”, dijo un migrante, al explicar que su hijo ya recibe ofertas universitarias, pero no podrá asistir si no obtiene la residencia.

El mensaje de @susaily, por su parte, ha canalizado ese sentimiento colectivo. “Así mismo le pasó a él, nos puede estar pasando a nosotros, y puede pasarle a cualquiera”, dijo en el video. “La comunidad cubana, vamos a apoyarnos. Entre todos podemos lograrlo”.

Preguntas frecuentes sobre el estatus migratorio I-220A y la situación de los migrantes cubanos en EE.UU.