Otro padre cubano enfrenta deportación tras presentarse en corte de inmigración en EE.UU.

Lo que debía ser un paso más en su proceso legal se convirtió en una pesadilla. Orlando Delgado, un cubano que llegó a Estados Unidos en 2022 tras cruzar la frontera, fue detenido el pasado 25 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al acudir a una cita en la corte de inmigración.

Desde el Centro de Detención de Broward, en Florida, donde se encuentra recluido, Delgado relató lo que vivió: "No me dejaron hacer nada. Simplemente me cerraron la corte y ICE me detuvo".

Su arresto ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y la comunidad cubana del sur de la Florida, que enfrenta con creciente frecuencia este tipo de situaciones.

Delgado, padre de un bebé de siete meses, había solicitado asilo político en Estados Unidos tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, por las cuales fue detenido y advertido por la Seguridad del Estado.

Su esposa, Mercedes Estévez, asegura que regresar a la isla implicaría un peligro real: "No puede volver a Cuba. Lo vigilaron, lo amenazaron, y ahora aquí lo quieren mandar a México", dijo a Telemundo 51 con la voz quebrada.

¿Por qué fue detenido si no tiene antecedentes penales?

La única "marca" en el expediente migratorio de Orlando es el documento I-220A, que recibió al ingresar por la frontera sur.

Este formulario, que ha sido ampliamente usado desde la reapertura migratoria tras la pandemia, permite la liberación bajo palabra de miles de cubanos mientras enfrentan su proceso de asilo. Sin embargo, no ofrece protección sólida ante una eventual deportación si su solicitud es rechazada o si ICE decide actuar unilateralmente.

A pesar de tener una solicitud de "miedo creíble" aún pendiente de revisión, el joven fue detenido sin previo aviso.

"Estoy desesperada. No tengo nada. No tengo cómo sustentarlo a él", lamentó su esposa Mercedes, quien quedó sola, sin empleo, y al cuidado del bebé.

El temor de que sea deportado a México en vez de a Cuba ha sumido a la familia en la incertidumbre. "Con los que vinieron conmigo, les dijeron lo mismo: deportación a México", confirmó Delgado.

En enero, el Gobierno mexicano anunció que aceptaría la recepción de migrantes cubanos deportados por Estados Unidos que no pueden ser enviados directamente a su país de origen.

La medida se sumó a la aceptación de migrantes de otras nacionalidades, como nicaragüenses, haitianos y hondureños, y fue posible por la existencia de acuerdos entre ambos países para la recepción de esos migrantes.

Una tendencia alarmante: cumplir con la ley puede llevarte a una celda

Según cifras oficiales de ICE, al menos 853 cubanos han sido arrestados en el área de Miami entre enero de 2024 y enero de 2025.

La mayoría de ellos son personas sin antecedentes penales, con casos migratorios abiertos, y que fueron liberadas con I-220A. En muchos casos, los arrestos ocurrieron durante o inmediatamente después de citas judiciales rutinarias, lo que ha generado una atmósfera de miedo e incertidumbre entre los migrantes.

El caso de Orlando no es aislado.

En Colorado, Ariel Cruz Pentón fue arrestado mientras trabajaba, sin orden de arresto visible, y luego trasladado sin aviso. ICE intentó que firmara su deportación a México, a pesar de que él es cubano.

Su esposa, Alexandria Dowell, ciudadana estadounidense, denunció irregularidades en el proceso y alertó sobre la arbitrariedad en la actuación de las autoridades migratorias.

En Florida, Ariel Lara González, otro padre cubano, fue detenido en una audiencia de inmigración, a pesar de tener parole y estar en proceso para obtener residencia.

Lo mismo ocurrió con Didie Espinoza, quien tras asistir a su audiencia preliminar de asilo fue arrestado inmediatamente fuera del tribunal.

Su abogada, Laura Jiménez, denunció que ICE está utilizando un procedimiento deliberado: una vez que el fiscal solicita cerrar el caso, lo retiran de la jurisdicción del juez de inmigración, y ICE procede a detener al migrante.

"Fue un proceso arbitrario. No se respetó el derecho a ser escuchado. Se están violando derechos constitucionales", afirmó Jiménez.

"A cualquiera se lo llevan. Con abogado, sin abogado. Como si fuera un delincuente, y no lo son", denunció también Daysi Salvador, pareja de Espinoza.

Detenciones sin antecedentes, familias separadas, derechos vulnerados

Lo que une a estos casos no son antecedentes criminales ni amenazas a la seguridad pública, sino la misma combinación: cubanos con documentos I-220A, en proceso de asilo, sin historial delictivo, pero detenidos al acudir a cortes.

La abogada Jiménez lo resume como una "táctica engañosa" que ICE estaría utilizando para deportar a migrantes sin tener que probar que representan un peligro o que incumplieron la ley.

En palabras de Alexandria Dowell, esposa de un detenido: "No importa si haces todo bien… está en manos de quien lea tu caso".

En todos los casos, el resultado ha sido el mismo: hogares rotos, hijos sin padres, esposas desesperadas y comunidades desconcertadas ante un sistema que parece castigar incluso a quienes cumplen con las reglas.

"El sistema que prometía protección, hoy cierra puertas", lamentó una activista en redes sociales. Y cada vez con más frecuencia, asistir a una audiencia en la corte migratoria puede convertirse en una trampa sin salida.

