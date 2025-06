Cubano con I-220A cuenta qué pasó en su cita con ICE en Florida: "Me asusté porque no aparecía registrado en el sistema"

Un cubano con formulario I-220A compartió en TikTok que su cita de rutina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Miami, transcurrió sin incidentes ni detenciones, en medio del creciente temor de otros migrantes ante este tipo de procedimientos.

El joven, identificado como @yanesantos_fotografia en la red social, grabó un video desde su vehículo poco después de salir de la cita, ocurrida el pasado 24 de junio. “Está todo bien, está todo tranquilo”, afirmó, al tiempo que animó a otros cubanos en su misma situación a acudir sin miedo.

“Yo soy I-220A con corte. Acabo de salir de Miramar en estos instantes. No escuché de nadie que hayan detenido. Me atendió un oficial en ventanilla y sin problema ninguno me dieron una nueva cita para el próximo año”, relató.

El migrante explicó que, aunque su número de alien no aparecía inicialmente en el sistema automatizado, fue atendido por un funcionario y logró completar el trámite sin complicaciones. “Allí no hay nada de alboroto, ni metedera de miedo”, dijo. Su testimonio generó más de 240 comentarios, muchos de ellos de agradecimiento, alivio y consultas de otras personas con citas pendientes.

Plataformas como TikTok se han convertido en escenarios claves donde migrantes cubanos comparten sus vivencias con el sistema migratorio estadounidense. Casos como el de @ely9410 en Tampa, @lecaricaber en Orlando o @maia_jewelry en Houston coinciden en que muchas citas transcurren con normalidad, aunque no siempre sin sobresaltos.

@ely9410 relató haber llegado tarde a una cita, pero fue reprogramada sin consecuencias graves. @lecaricaber, por su parte, narró su primera audiencia en corte sin abogado, logrando una nueva fecha para 2026. En Houston, @maia_jewelry contó que su esposo solo tuvo que registrar sus datos en una máquina y recibió una nueva fecha para el año siguiente.

No obstante, otros videos reflejan el lado más tenso del proceso. En San Antonio, una cubana denunció la detención de su esposo pese a tener corte fijada para 2027. En Orlando, la usuaria @genesisvanegasj documentó visualmente cómo algunas personas fueron arrestadas en su cita con ICE.

Expertos legales han advertido que los casos con I-220A siguen siendo altamente inciertos. La abogada Liudmila Marcelo alertó recientemente sobre el aumento de jueces en Florida que rechazan apariciones por videollamada, obligando a los migrantes a presentarse físicamente, lo que incrementa el riesgo de detención inmediata si su caso es desestimado.

Otra abogada, Laura Jiménez, recomendó acudir a cada cita con representación legal, ya sea en cortes o ante ICE. También explicó que las apelaciones pueden proteger a los migrantes de una deportación expedita, aunque no siempre evitan la detención.

Además, casos como el de Elienay Estrada, una cubana I-220B que logró evitar una deportación inmediata por ser madre de una bebé de dos meses, demuestran que la intervención oportuna de abogados especializados puede marcar una diferencia.

Más allá del trámite migratorio, muchos testimonios reflejan el dolor y la determinación de quienes dejaron atrás una vida en Cuba. Una joven identificada como @layalorditadanita afirmó: “Salí huyendo de esa dictadura. No me da la gana de regresar. Vine a hacer mi vida en un país de libertades”.

Otros, como @kiry_ge, relataron que incluso tras esperar más de un año, se les ha negado la residencia por considerar que el I-220A no representa una entrada legal. Esta ambigüedad jurídica mantiene a miles de cubanos en un limbo, sin acceso pleno a procesos de legalización.

En este contexto, testimonios como el del cubano en Miramar no solo informan, sino que ofrecen esperanza.

