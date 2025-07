Una usuaria cubana en TikTok, identificada como @izygamer5, conmovió a sus seguidores al compartir el proceso de construcción de una pequeña casita de madera inspirada en la vivienda donde nació y creció en Cuba.

"Le dije al albañil: mira, con los materiales que me sobraron de aquella casa, de las tablas que quitamos y las tejas, quiero que hagas una casa igual a la que me vio nacer", contó la joven mientras mostraba la sencilla construcción, levantada con tablas reutilizadas y bajo la sombra de un árbol.

"Me desbloqueó muchos recuerdos de mi niñez e infancia... Si eres cubano no debes avergonzarte de donde naciste. A mí me gusta lo bueno, pero también la humildad", añadió con orgullo.

Residente en Cuba, la joven aprovechó los pocos recursos disponibles para rendir homenaje a sus orígenes y recrear un espacio lleno de significado emocional. Su casita, aunque modesta, ha tocado el corazón de miles, recordándoles la importancia de valorar las raíces y la familia.

La publicación recibió decenas de mensajes de apoyo y nostalgia. “Eso es tener amor desde el corazón”, comentó un usuario. Otra seguidora escribió: “Yo también me crié en una casita así y era muy feliz”. "Esa es mi verdadera ilusión, mi vieja casa", dijo otra persona visiblemente emocionada.

En medio de las carencias que enfrenta el pueblo cubano, el video resalta la conexión afectiva con las raíces, la memoria familiar y la dignidad que muchos asocian con sus orígenes más humildes.

"Estoy muy contenta, me encanta cómo quedó", concluyó la creadora, quien también aprovechó para mostrar con ternura a los cerditos que cría junto a su nuevo y viejo refugio.

