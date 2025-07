Mexicana cuenta por qué se mudó a Cuba y elogia sus hospitales: "He visitado varios en La Habana y están impresionantes"

Una joven mexicana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir su experiencia viviendo en Cuba, país al que se mudó junto a su esposo y su bebé. En el video, responde a una pregunta frecuente entre sus seguidores: ¿por qué decidió irse a vivir a la isla?

Originaria de un pequeño pueblo llamado El Triunfo, en Tabasco, la joven —que se identifica como @anylunarvaez en TikTok— asegura que uno de los principales motivos fue la medicina cubana, de la que escuchó hablar desde mucho antes de pisar la isla.

“Una leyenda urbana que es una realidad es que en Cuba la medicina es muy buena”, comentó mientras se maquillaba. Según explica, a pesar de las carencias que enfrentan los cubanos, los médicos agotan todas las alternativas posibles antes de tomar decisiones drásticas como una amputación. “Ahí antes de cortarte el pie buscan mil opciones para salvarlo”, afirmó.

La joven destacó también la preparación de los profesionales cubanos. “Yo creo que por eso cuando los médicos cubanos vienen a México se desarrollan también. Además, es un país en el cual se lee mucho, también son muy artísticos. Se les da mucho el arte, la pintura, la danza”, agregó.

Durante su relato, mencionó haber visitado varios hospitales de La Habana, de los que dijo sentirse impresionada por su arquitectura. “Sí se ve un poco el descuido, bueno bastante, pero se puede ver que cuando estuvieron en la época dorada —que fue alrededor de los años 60— eran señores hospitales”, señaló.

Comparó algunos pasillos con escenas de la saga de Harry Potter: “Hasta parecen Hogwarts”, dijo entre risas, mientras resaltaba el estilo colonial y los detalles arquitectónicos que aún perduran. También comentó que conoce casos de médicos cubanos que han hecho intercambios hacia Arabia Saudí y México.

Frente a quienes la critican por haber elegido vivir en un país con crisis energética y desabastecimiento, la joven respondió con humor y perspectiva: “Aquí no se va la luz cinco días, pero sí nos pegan unos apagones de unas cuantas horitas. Se nos va la señal, unos tres o cuatro días la luz y el agua”, expresó. Sin embargo, aseguró que su vida en Tabasco ya la había preparado para esas condiciones.

“Cuando mi esposo me dijo que nos íbamos a ir a vivir para allá, yo dije sí. Mi mamá no creó una cobarde, claro que no sabía lo que me enfrentaba”, concluyó, reafirmando su decisión de haberse mudado a la isla con su familia.

