Una recopilación de gender reveals fallidos está conquistando Instagram con más de 50 millones de reproducciones y miles de comentarios entre risas, asombro y uno que otro “¡qué locura!”. Y es que estos momentos, que en teoría deberían ser tiernos y emotivos, se convierten aquí en verdaderos espectáculos inesperados.

En el video viral hay de todo: bebés inflables que se pegan para revelar el sexo, globos que explotan antes de tiempo y bengalas de humo que salen disparadas al revés. ¿El resultado? Caos, confusión y muchas risas. Porque si algo demuestra esta recopilación, es que en estas fiestas, casi nunca sale todo según el plan.

Uno de los momentos más comentados es el de una niña que, emocionada, corta el hilo del globo con una tijera gigante sin esperar indicaciones sin poderse desvelar qué fue si niña o niño. También está la escena de dos muñecos inflables de bebés peleando, mientras los invitados se preguntan si eso significa niño, niña… ¿quién gana?

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. “Esto es lo más gracioso que he visto en mucho tiempo”, escribió un usuario. Otro se preguntó, en tono de broma: “Si el humo es morado, ¿es que viene un mago?”. Pero no todo fueron carcajadas. Algunos internautas también criticaron estas celebraciones por ser “innecesarias” o “demasiado exageradas”.

A pesar de las opiniones encontradas, la mayoría coincide en que estos fails tienen su encanto. Son naturales, espontáneos y probablemente más memorables que cualquier revelación perfectamente producida. Porque sí, puede que en algunos de ellos no se sepa el sexo del bebé al primer intento, pero seguro hay material para reír por años.

Y así, entre globos rebeldes, disfraces inflables y niños impacientes, estos gender reveals virales nos recuerdan que, cuando se trata de fiestas familiares, lo mejor es no tomarse nada demasiado en serio. Al final, lo importante es celebrar… aunque sea con un poco de humo en la cara.

Precisamente esta semana un gender reveal de unos padres cubanos que esperan un niño se volvió viral en TikTok al no salir como esperaba y acabar toda su piscina y los invitados manchados de azul. ¡Ups!

