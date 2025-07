Cubana con I-220A conmueve con mensaje viral de fe y esperanza para inmigrantes en EE.UU.

Una cubana acogida al proceso migratorio I-220A en Estados Unidos ha provocado una ola de reacciones tras compartir un video en TikTok donde lanza un llamado a la fe, la unidad y la esperanza para miles de migrantes que atraviesan incertidumbre sobre su estatus legal.

“Yo sé muy bien por lo que estás pasando. Yo sé que están siendo tiempos difíciles, de muchísima incertidumbre, de muchísima angustia... porque al igual que tú, yo soy I-220A, al igual que tú tengo miedo, al igual que tú tengo mis procesos de ansiedad, de depresión”, dice la joven identificada como @deimysespinosa en un video que se ha viralizado en los últimos días.

“Yo no estoy dispuesta a entregar lo que Dios ha hecho conmigo hasta este momento a un hombre, o a ceder a la voluntad de ningún hombre”, añade. “Vamos a ponernos firmes, vamos a ponernos fuertes, vamos a echar para adelante con todo, y vamos a salir de este proceso. ¿Pero tú sabes cómo salimos de este proceso? Todos unidos de rodilla y mirando al cielo”.

El mensaje, de tono íntimo y espiritual, ha generado decenas de miles de visualizaciones y reacciones entre cubanos en Estados Unidos. “Yo cuando me arrodillo a orarle a Dios, no pido por mi residencia, porque yo no quiero que llegue solo mi residencia. Yo quiero que le llegue la residencia a los miles y miles de inmigrantes que han tenido que tomar la difícil decisión de salir de su país dejando hijos, padres, abuelos, todo atrás”, asegura.

El video generó una avalancha de comentarios. Muchos agradecen las palabras de aliento y se identifican con el mensaje. “Tus palabras me dieron tranquilidad de corazón”, escribió una persona. Otra comentó: “No soy de comentar nada, pero es el primer video que veo que me identifica y con las palabras correctas del aliento que me doy cada noche antes de dormir”.

“Qué lindo, cuánta paz me dieron tus palabras”, señaló alguien más. También hubo reacciones de personas en situaciones complejas: “Mi esposo no quiere esperar su corte, se quiere ir para Cuba porque dice que no hay esperanza”, escribió una mujer. “Yo ando mal con todo esto”, confesó otra.

Lo más leído hoy:

La mayoría de las respuestas giran en torno a la fe. “Solo Dios sabe mi vida, si él me trajo, él sabrá hasta cuándo estaré aquí”, dijo una usuaria. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, escribió otra persona. Incluso hubo llamados a hacer cadenas de oración: “Tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Oremos por todos en cadena todos los días a las 7 de la noche”.

El mensaje de @deimysespinosa no es aislado. Se suma a otros testimonios recientes que han cobrado fuerza en redes sociales. Recientemente, un padre cubano con I-220A compartió su historia de superación en Estados Unidos, donde aseguró: “Llevamos tres años pagando taxes, pagando todo, haciendo las cosas como son, y queremos tener los papeles”.

También fue viral la carta de una joven a su madre, en la que expresa: “Aquí estoy resistiendo, mami, con la esperanza de despertar algún día con la mejor noticia del mundo”.

El video llega en un momento de creciente incertidumbre para los migrantes con I-220A. El pasado 4 de julio, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la deportación de varios migrantes, incluidos dos cubanos, hacia Sudán del Sur, pese a las advertencias de que podrían enfrentar tortura o muerte.

Además, la abogada de inmigración Liudmila Marcelo ha alertado sobre un cambio en las cortes migratorias de Miami y Orlando, donde cada vez más jueces están exigiendo que los migrantes comparezcan en persona y están desestimando casos de asilo, lo cual ha derivado en detenciones inmediatas.

“Necesitamos sabiduría, fortaleza y conexión con Dios”

En su mensaje, la joven insiste en que este es un momento para fortalecer la fe y evitar decisiones impulsivas: “Tú no estás en una posición para andar por ahí haciendo cuanta cosa a ti se te ocurre en tu cabeza... Ahora más que nunca tu posición tiene que ser de sabiduría, de entendimiento, de conexión con Dios”.

Critica el pánico que generan las redes sociales: “Está bueno ya de tener ese temor, esa incertidumbre... No sigas perdiendo tu tiempo en las redes sociales y conéctate con quien puede solucionar tu problema, y el problema de miles y miles de seres humanos que estamos aquí arriesgando demasiado para ahora quedarnos sin absolutamente nada”.

“Me parece que si todos los I-220A y los I-220B y todas las letras que existen y los números que han inventado… nos uniéramos en una sola voz, y en vez de estar perdiendo el tiempo viendo el chisme del otro... orando por ti y por todos los que están en una situación como la tuya, el proceso duraría menos”, concluye.

Preguntas frecuentes sobre el estatus migratorio I-220A en Estados Unidos