"El Universo no la tiene tomada contigo": Cubana en EE.UU. conmueve con poderoso mensaje de fe y resiliencia

Una joven cubana ha conmovido profundamente a miles de personas en TikTok tras publicar un video que rebosa fe, resiliencia y mensaje de transformación. Lien BM (@lien.bm), creadora de contenido residente en Miami, grabó un emotivo monólogo desde su habitación que rápidamente se volvió viral y ya supera los dos millones de visualizaciones.

El video inicia con una frase que impacta de inmediato: “¿Tú querías una señal? Espero que esta sea la señal que tú estabas esperando”. Desde ese momento, su voz pausada, directa y emocional va desgranando un mensaje lleno de convicción y testimonio personal: “Yo no sé cuál sea la situación de la persona que esté viendo este video… lo que te aseguro es que cuando termines de verlo tú te vas a parar de esa cama y vas a empezar a vivir el primero de todos los mejores días del resto de tu vida”.

Lien habla sin rodeos a quienes sienten que ya no pueden más. “Tú no tienes mala suerte. El Universo no la tiene tomada contigo. Dios no se olvidó de ti”, afirma. Y advierte que no hay obstáculos mayores que los que nosotros nos imponemos: “Cada vez que tú te levantas y abres los ojos, Dios te dio una oportunidad, te perdonó, no te juzgó. Ahora no te puedes juzgar tú”.

Con frases que muchos sienten como una verdad largamente callada, insiste: “No subestimes lo rápido con lo que tu vida puede cambiar, si Dios quiere”, y añade una pregunta que remueve conciencias: “¿Qué oportunidad te estás dando tú?”. Su reflexión no se basa en teoría ni religión, sino en vivencias: “Yo he estado sin dinero en el bolsillo, me he acostado llorando, me han traicionado personas en las que confiaba… sigo siendo buena persona”, asegura, sin victimismo.

“Era lo que necesitaba escuchar”

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Entre mensajes de gratitud, testimonios de vida y confesiones dolorosas, miles de usuarios agradecieron lo que consideraron “una señal directa de Dios”. Una mujer compartió que estaba sola, sin trabajo ni dinero, y que lo único que la mantiene en pie es su fe. Otra confesó que vio el video “a las 3:33 de la madrugada, sin poder dormir, y fue como si Dios me hablara”. Y hubo quien simplemente escribió: “Me hiciste llorar. No eres pastora, pero Dios te está usando para hablarnos”.

Algunas reacciones narran momentos específicos en los que la vida parecía desmoronarse. Una joven reveló: “Estoy hospitalizada y tus palabras fueron mi medicina”. Otra explicó que su proceso migratorio le ha costado la salud mental, pero que este tipo de contenido le ayuda a mantenerse firme: “Después de tres años, hoy logré mi licencia de CNE. No es gran cosa, pero sé lo que me costó. Dios no me deja sola”.

Muchos se identificaron con frases como “La única cosa que Dios te pide a cambio es fe” y “Donde tú no te sientas bien, no es. Dios ya te lo dijo: aquí no es”. También causó impacto su advertencia más dura: “Dios no te va a dar algo mayor a tu capacidad de soportarlo. Y tú dirás: ‘yo no pedí soportar nada’”. Palabras que resonaron especialmente entre quienes lidian con ansiedad, duelos, crisis familiares o rupturas.

Otros agradecieron haber recibido ese mensaje justo cuando pensaban rendirse. “No tengo para hacerle una fiesta a mi hijo, estoy desesperada. Pero confío en Dios”, escribió una madre. “Estoy durmiendo en el sofá de una amiga. Pero tus palabras me recordaron que sigo viva y puedo luchar”, dijo otra usuaria.

Lien también deja un mensaje para quienes sienten que su proceso es más lento que el de los demás: “Tú no eres tan diferente a los demás. No es que alguien te lleva ventaja, es que lo que Dios tiene contigo tiene un tiempo diferente”.

Esta no es la primera vez que Lien BM viraliza un mensaje de reflexión profunda. En junio pasado, su video sobre el karma y las relaciones humanas generó una oleada similar de reacciones. En esa ocasión, dijo contundente: “Sigan pensando que el karma no existe”, cuestionando la hipocresía y la pérdida de valores en las relaciones.

También fue ampliamente compartido su testimonio por sus tres años en Estados Unidos, donde animaba a no compararse con los demás y confiar en los propios procesos. En ese video de 2024, dejó frases como: “No te compares con relojes ajenos” y “con sacrificio todo se puede alcanzar”.

Su estilo —honesto, directo, sin adornos ni eufemismos— ha creado una comunidad digital de apoyo mutuo, donde miles de personas encuentran consuelo, inspiración o al menos un recordatorio de que no están solas.

“Cuando demuestres que estás firme con tu decisión, yo te prometo que va a ser tanta la bendición… que vas a haber querido que te procesaran mucho antes”. Y concluye con una promesa que muchos han tomado como un mantra: “Tus bendiciones no son transferibles. Tus bendiciones son tuyas. Dios te está sacando empujones de donde estás ahora mismo”Lien cierra su más reciente video con una de las frases más citadas por sus seguidores:

