DeSantis celebra que Florida lidera ranking nacional en libertad religiosa: “Continuaremos siendo modelo para otros estados”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes que el estado ha alcanzado el primer lugar en el índice nacional de libertad religiosa del First Liberty Institute.

El político republicano compartió el logro desde el campus de New College, en Sarasota, y lo enmarcó dentro de una agenda legislativa que, según dijo, ha defendido con firmeza los derechos de los padres, la libre elección escolar y la objeción a los mandatos de vacunación.

“La libertad religiosa es un principio central del experimento estadounidense”, escribió DeSantis en su cuenta de Facebook.

“Florida ha sido reconocida por su compromiso inquebrantable con este derecho fundamental, y seguiremos siendo un modelo para otros estados”, agregó.

El “Religious Liberty in the States Index” (Índice de Libertad Religiosa en los Estados), elaborado por el grupo conservador First Liberty Institute, evalúa políticas estatales que, a juicio de sus autores, protegen el ejercicio público y privado de la religión.

Florida encabeza el listado por delante de estados como Texas, Alabama y Carolina del Sur, todos gobernados por republicanos.

DeSantis, que ha hecho de la “batalla cultural” uno de los pilares de su gestión, aprovechó la ocasión para reafirmar que su gobierno ha aprobado leyes “históricas” que garantizan, entre otros puntos, que las familias puedan educar a sus hijos conforme a sus creencias, o rechazar vacunas obligatorias en contextos escolares y laborales.

Aunque el índice del First Liberty Institute no tiene carácter oficial ni está exento de sesgo ideológico, el gobernador lo presentó como una muestra del liderazgo de Florida en la defensa de valores conservadores.

“Florida continuará siendo un ejemplo a seguir para los demás estados”, prometió.

Según informó el medio ClickOrlando, durante la misma conferencia en New College Florida en Sarasota, DeSantis también aprovechó para resaltar otros logros del estado, como el liderazgo nacional en educación superior, economía, libertad educativa, emprendimiento, jubilación y turismo.

Mencionó que, además del primer lugar en libertad religiosa, Florida fue reconocida por U.S. News & World Report y CNBC como el estado con la mejor economía del país.

Por su parte, News4JAX reportó que el índice elaborado por First Liberty Institute evalúa aspectos como las exenciones religiosas en leyes públicas, las protecciones a organizaciones y escuelas religiosas, y el derecho de los ciudadanos a vivir su fe tanto en el ámbito privado como en el público.

“Si uno revisa los orígenes de nuestro país, la libertad religiosa fue básicamente la primera libertad que los Padres Fundadores buscaron proteger”, afirmó el gobernador. “Es parte central del experimento americano y de nuestro modo de vida”.

DeSantis ha mantenido una agenda activa en las últimas semanas, impulsando iniciativas que abarcan desde la economía hasta la seguridad y el sistema penitenciario del estado.

Una de sus medidas más destacadas fue la eliminación del impuesto estatal sobre el alquiler comercial, con el objetivo de estimular el emprendimiento y consolidar a Florida como un estado competitivo para los negocios.

En el ámbito educativo y medioambiental, DeSantis presentó una agenda enfocada en priorizar la inversión en seguridad, educación pública y protección ambiental, reafirmando su compromiso con los valores conservadores y las políticas de desarrollo sostenible impulsadas desde su administración.

En paralelo, el gobernador propuso la creación de un segundo centro de detención para inmigrantes irregulares en el norte de Florida, en línea con su política migratoria más estricta. Esta propuesta ha generado reacciones divididas, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos civiles.

No obstante, DeSantis también ha enfrentado reveses institucionales. La Corte Suprema de Florida bloqueó una de sus leyes impulsadas contra personas indocumentadas, considerando que vulneraba derechos constitucionales. Esta decisión marcó un freno importante a su ofensiva legislativa en materia migratoria.

