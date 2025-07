Trump enviará misiles Patriot a Ucrania y asegura que Europa los pagará: “Será un negocio para nosotros”

Vídeos relacionados:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este domingo el envío de sistemas de misiles interceptores Patriot a Ucrania para reforzar su defensa ante los ataques rusos, aunque dejó claro que no será a costa del erario estadounidense.

Según declaró, la Unión Europea será quien pague “el 100 %” de la factura, en lo que calificó como “un negocio para nosotros”, de acuerdo con la agencia EFE.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección. La Unión Europea está pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots”, dijo Trump tras asistir a la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey.

En su cuenta oficial en X , la Casa Blanca reiteró la postura del presidente sobre el costo de los sistemas Patriot: “La Unión Europea lo paga. Nosotros no pagamos nada. Lo enviaremos. Será un negocio para nosotros”.

Este nuevo enfoque de Trump —basado en que los aliados “paguen su parte” por la seguridad compartida— marca una continuidad con su línea crítica hacia la financiación desigual dentro de la OTAN, que ha caracterizado su política exterior desde su primer mandato.

En ese sentido, se conoció que EE.UU. ha entregado 350,000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde el inicio del conflicto, frente a los 100,000 millones aportados por Europa.

Los sistemas Patriot son considerados una de las tecnologías más avanzadas del arsenal estadounidense para interceptar misiles enemigos y aviones, y su despliegue representa una señal clara del renovado compromiso militar de Washington en el conflicto ucraniano, bajo condiciones que favorezcan intereses económicos directos.

Críticas a Putin en reunión con el jefe de la OTAN

Trump sostuvo este lunes un encuentro clave en la Casa Blanca con el nuevo secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, para cerrar los detalles del acuerdo.

Durante el diálogo, Trump lanzó duras palabras contra el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien acusó de actuar con cinismo en las conversaciones sobre una tregua.

“Putin realmente sorprendió a un montón de gente. Habla bonito y luego bombardea a todos en la tarde. Así que ahí hay un pequeño problema y no me gusta”, declaró el presidente, quien anticipó un anuncio sobre Rusia este lunes, sin ofrecer detalles.

"Estamos muy, muy descontentos con [Rusia], y vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días", dijo.

El presidente estadounidense también justificó la reanudación del envío de armamento defensivo a Ucrania, una decisión anunciada esta semana tras una pausa atribuida a revisiones internas del Pentágono.

Añadió que presionará a los contratistas de defensa para acelerar la producción de equipos militares, a fin de garantizar la capacidad de respuesta ucraniana.

Estancamiento diplomático

Las declaraciones de Trump se producen pocos días después de una conversación telefónica con Putin que duró cerca de una hora y no arrojó avances hacia un alto el fuego. Moscú reiteró su determinación de mantener los objetivos militares definidos desde el inicio de la invasión, mientras que Washington expresó su decepción por la falta de resultados.

No es la primera vez que Trump se muestra abiertamente crítico con el presidente ruso. A finales de mayo, llegó a calificarlo de “completamente loco” tras los ataques masivos contra zonas civiles ucranianas, y advirtió que las acciones del Kremlin podrían conducir a su propio colapso si la ofensiva continuaba escalando.

