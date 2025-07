Esto es lo que pudo comprar con la pensión de un jubilado: "El cubano sí pasa hambre y necesidad"

Cubana sale al paso a quien dice que en Cuba no se pasa hambre

Una joven cubana mostró en TikTok lo que logró comprar con 1.500 pesos cubanos, el equivalente a la pensión mínima que reciben muchos jubilados en la isla, tras leer un comentario en redes que aseguraba que en Cuba nadie pasa hambre ni necesidad.

La usuaria identificada como @yaneisycanta_98, conocida también por sus videos musicales, reaccionó con indignación a esa afirmación y decidió grabar un video para refutarla. “Hoy salí con 1.500 pesos cubanos, eso es lo que gana un jubilado al mes”, explicó mientras mostraba su compra. “Te vas a asombrar lo que compré con ese dinero: solo pude comprar una bolsita de fideos y un pomo de aceite. Nada más, caballero, nada más”, detalló.

Con lo adquirido, preparó una sopa, aunque aclaró que la carne que le agregó ya la tenía guardada. “Si fuera por los 1.500 pesos, la sopa vendría sola y clara”, dijo. En tono sarcástico, añadió que le puso limón, porque “el limón es la base de todo”, en alusión la frase que una vez dijera Díaz-Canel y que dio pie a memes.y críticas. Al final del video concluyó: “El cubano sí pasa hambre y necesidad, en especial nuestros ancianos. Así que, si tienes la oportunidad de ayudar a alguno, hazlo”.

El contenido generó una ola de reacciones en TikTok. Mientras muchos usuarios la apoyaron y le expresaron empatía por visibilizar la situación de los adultos mayores en la isla, otros se centraron en criticar su apariencia. Algunos comentarios cuestionaban cómo podía hablar de hambre si tenía “las uñas hechas” o se veía bien arreglada. Otros la acusaban de exagerar, asegurando que “si se ponen a producir comida y pollo, los precios bajan”. Incluso hubo quienes sugirieron que se trataba de una estrategia para pedir dinero, a lo que la joven respondió de forma clara: “El video es con el fin de informar, de que muchos conozcan la realidad de algunos (no todos) los cubanos. No estoy pidiendo nada, no le estoy diciendo a nadie que quiero dinero. Les estoy contando lo que gana una persona mayor con su pensión”.

Más allá de las críticas personales, la publicación fue usada también por internautas para lanzar opiniones políticas. Muchos comentarios apuntaron directamente al sistema comunista como causa del hambre y la pobreza en Cuba. Frases como “eso es el comunismo: lo que toca lo destruye” o “así quieren ver a Venezuela las ratas comunistas” abundaron entre los mensajes. También hubo quienes, desde otros países, compartieron su preocupación: “Espero que las cosas mejoren para tu país”, escribió un usuario desde Estados Unidos, mientras otros desde Venezuela o Chile advertían que no querían vivir una situación similar.

La situación denunciada por la joven tiene respaldo en cifras oficiales. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario medio mensual en Cuba equivale a unos 17 dólares al cambio informal, y la pensión mínima a poco más de 4 dólares.

Un análisis reciente de la ingeniera y emprendedora Yulieta Hernández Díaz reveló que un jubilado solo puede comprar, con su pensión, cuatro gramos de arroz, 2.6 mililitros de aceite o 1/10 de un huevo por cada hora del día. El cálculo demuestra la grave precariedad alimentaria que enfrentan.

Casos similares han mostrado a jubiladas que gastan toda su pensión en un solo producto, como un pomo de aceite, o jóvenes que documentan que, con 1.500 pesos, solo se puede comprar arroz, huevos y algo de picadillo. El poder adquisitivo de la pensión mínima no alcanza ni para una dieta básica.

Ante la falta de recursos y la creciente inflación, algunos ciudadanos han optado por gestos solidarios. Como Sheyla, una joven de Matanzas que cocina para una vecina jubilada y comparte lo poco que tiene.

En medio de esa realidad, la frase “la sopa vendría sola y clara”, dicha por @yaneisycanta_98, se ha convertido en un símbolo de la situación límite que enfrentan miles de ancianos cubanos. Su video no solo visibiliza la escasez, sino también la falta de dignidad con que muchos enfrentan su vejez tras una vida de trabajo, sin que el sistema que los empleó les garantice una vejez segura y alimentada.

