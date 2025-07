Bad Bunny no para. En pleno arranque de su residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, sorprendió a todos con el estreno en vivo de una canción inédita: “ALAMBRE PÚA”, que ahora ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema se presentó por primera vez el 11 de julio ante más de 18 mil personas como la carta de presentación del espectáculo No me quiero ir de aquí, que se extenderá por 30 noches hasta septiembre.

Con una mezcla de nostalgia y sensualidad, “ALAMBRE PÚA” nos lleva directo al corazón roto de Benito. Producida por su fiel colaborador Tainy, la canción es un lamento melódico sobre un amor que dejó heridas profundas. Y no lo dice en metáforas suaves: “Me amarraste el corazón con alambre de púa”, canta sin rodeos.

La inspiración va más allá del drama romántico. El título del tema también hace referencia a los combates de lucha libre extrema que se celebraban en Puerto Rico en los años 90, donde los rings estaban rodeados de alambre de púas. Una conexión directa con otra gran pasión de Bad Bunny, quien ha cumplido el sueño de subir al cuadrilátero en la WWE.

El videoclip, como no podía ser menos, también tiene su toque especial: una mujer baila descalza por el campo mientras la cámara sigue sus pasos hasta llegar al escenario del Coliseo, decorado con la frase “No me quiero ir de aquí”. Una postal visual que mezcla identidad, arte y melancolía, y que refuerza ese vínculo del artista con su tierra.

Además, la canción tiene un detalle musical que no pasa desapercibido: incluye ritmos de bomba puertorriqueña, género tradicional nacido del mestizaje cultural de la isla. El ritmo sicá es el protagonista, con una base que se fusiona perfectamente con el estilo urbano de Benito. Una vez más, el artista demuestra que se puede innovar sin dejar de lado las raíces.

Aunque no forma parte de su último álbum Debí tirar más fotos, "ALAMBRE PÚA" encaja como anillo al dedo en esta nueva etapa. Bad Bunny se pone más íntimo, más puertorriqueño y más emocional, sin dejar de ser el fenómeno global que llena estadios y rompe las redes. Y si esto es solo el primer tema del show... que sigan las sorpresas.

