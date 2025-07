Héctor Noas a los ministros cubanos : "¿Cuándo van a bajar de las alturas y mirar los ojos desesperados de este pueblo?"

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Héctor Noas arremetió duramente contra las recientes declaraciones de la ya exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, quien negó la existencia de mendigos en Cuba y los acusó de ser personas "disfrazadas" y "borrachos".

En un post publicado en Facebook, Noas expresó su incredulidad al escuchar las palabras de la funcionaria durante una sesión del Parlamento cubano.

"Pensé que era un vídeo creado por Inteligencia Artificial o simplemente un meme, ¡pero no! Tan cierto como que había sucedido en un Pleno de la Asamblea Nacional", escribió indignado.

El histrión lamentó que el órgano legislativo del país -donde se supone se discutan los problemas reales de la población- se haya convertido en un espacio donde se niegan las evidencias más dolorosas de la crisis social.

"Esto nos ha dejado con un estado de frustración, indignación e impotencia difícil de digerir", afirmó.

Noas acusó a los dirigentes cubanos de mostrar una "absoluta falta de conocimiento y empatía" con la gente de a pie, por lo cual no hacen más que "elaborar políticas erráticas que no hacen más que aumentar la pobreza y la desigualdad".

Captura de Facebook / Héctor Noas

Con tono directo, criticó la falta de conexión del gobierno con la realidad que vive el pueblo cubano.

"¿Cuándo van a bajar de las alturas y mirar los ojos desesperados de este pueblo? Sí, no basta con bajar los cristales de los autos. Caminen las calles (no en visitas dirigidas) hablen con el pueblo más sufrido y que no está en las primeras filas, miren las condiciones cada vez más paupérrimas y no justifiquen más la desolación", detalló.

El popular artista cuestionó además que ninguna voz en la Asamblea desmintiera las palabras de Feitó.

"¿Cómo puede un funcionario de ese nivel decir semejantes cosas y no sentir vergüenza? O son ingenuos o mienten sin pudor, y créanme que tanto una cosa como la otra los hace ineptos para presidir un proyecto tan delicado", escribió el actor, exigiendo respeto por los más desfavorecidos.

Las declaraciones de Feitó Cabrera, realizadas el lunes ante comisiones del Parlamento, generaron una ola de rechazo.

La funcionaria afirmó que en Cuba "no hay mendigos" y que las personas que piden limosna o hurgan en la basura lo hacen por elección, no por necesidad.

"Están disfrazados de mendigos", dijo, calificando el fenómeno como una "vida fácil" para evitar trabajar.

La polémica no tardó en generar consecuencias: pocas horas después de sus declaraciones, la ministra presentó su renuncia, que fue "aceptada" por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba y el Consejo de Estado.

En un comunicado oficial, se reconoció que Feitó actuó con "falta de objetividad y sensibilidad".

Movido por el escándalo, el gobernante Miguel Díaz-Canel pareció aludir al caso, aunque sin nombrarla directamente, al declarar: "Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia […] desconectado de las realidades que vive nuestro pueblo".

Héctor Noas se suma así a la lista de intelectuales, artistas y ciudadanos que han alzado la voz en defensa de los más vulnerables.

En su mensaje final, dejó claro su hartazgo: "¿Qué más tiene que pasar para que se deje de denigrar a los menos favorecidos y a una nación machacada por todos lados?".

Su post ha sido compartido y comentado ampliamente en redes, evidenciando que, para muchos cubanos, el verdadero problema no son las personas en la calle, sino quienes desde el poder se niegan a verlas.