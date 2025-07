Ulises Toirac arremete contra la ministra y se declara “mendigo”: Estos son sus argumentos

El destacado comediante cubano Ulises Toirac ha levantado una fuerte ola de reacciones en redes tras pronunciarse con dureza contra la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, quien este lunes negó públicamente la existencia de mendigos en el país.

Toirac no solo se limitó a criticar las polémicas afirmaciones de la ministra, sino que ha ido más allá al autodefinirse a sí mismo como un mendigo más y ha explicado por qué.

El humorista ha puesto el dedo en la llaga al señalar que en Cuba hay millones de personas que apenas logran esquivar la mendicidad gracias a la ayuda de familiares o amigos, dentro o fuera del país.

“Tendremos ropa que no es de mendigos y manos que no son de mendigos, pero de nuestro sudor no vivimos la mayoría”, escribió en el apartado comentarios de una publicación en que se autodefinió a sí mismo como tal.

Y añadió: “Debo ser uno disfrazado que evade impuestos, pero no llegaría a fin de mes si no me ayudan. En Cuba muy pocos pueden”.

El hashtag #YoSoyMendigo, lejos de ser un gesto autocompasivo, fue utilizado por el comediante como una etiqueta de denuncia colectiva.

Lo más leído hoy:

Con él, Toirac lanzó una alerta social al afirmar que la mayoría de los cubanos viven en condiciones tan precarias que rozan la indigencia, aunque no lo parezcan a simple vista.

Su mensaje ha sido crudo y frontal porque pone al descubierto la incapacidad del régimen cubano para sostener económicamente al país y garantizar una vida digna a sus ciudadanos.

Con ironía, pero sin perder la contundencia, Toirac ridiculizó el intento oficial de maquillar la realidad del país, y denunció la desconexión de las autoridades con la vida cotidiana del cubano común.

Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac

“Hay una indolencia de alma que raya en algo peor que el desprecio. Una ausencia de contacto con la realidad que traspasa el desconocimiento. Un deseo de imponer una mirada que pasa de lucha para convertirse en aberración”, escribió en otra publicación.

En tono sarcástico, Toirac desarmó la narrativa oficial con una parodia sobre espías y mercenarios.

“Creo que hay muchos espías del Imperio tratando de dar una falsa impresión del país. Comen en los contenedores de basura [...] piden limosnas... Pero es mentira. Es una operación de los servicios secretos extranjeros para desacreditar el país a través de mercenarios”, apuntó

El comediante cuestionó, además, las cifras oficiales y la comodidad desde la que se dictan discursos alejados de la calle.

“Hay que ir a los hogares, hay que meter lápiz con las cuentas de salario-costo de vida. Hay que tocar las manos que dice ella que no son de mendigos, hay que no vivir tan jodidamente a expensas de los cargos inventando estudios basados en auto-sugestiones”, observó.

En tono combativo -que más que destitución pidió casi cárcel para la ministra- el humorista no pasó por alto el patético eufemismo en que se escuda la oficialidad para referirse a lo que no gusta.

"No es que se vea feo. Es que es impugnable legalmente hablar así de los que ellos llaman 'vulnerables' y los llaman así porque en Cuba no son lo mismo que en otros países. Estos son de mentirita", concluyó.

Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac

“Hay frases que merecen muchos años de prisión: 'los buzos están en el agua' es una...”, sentenció el humorista en el apartado comentarios de una de sus publicaciones.

Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac

Sus declaraciones se han viralizado en redes sociales, generando cientos de reacciones de cubanos que se sienten plenamente identificados con su punto de vista y que incluso asumen como propio aquello de #YoSoyMendigo.

No ha sido Ulises Toirac el único humorista en ponerse serio en las últimas horas, Luis Silva o Rigoberto Ferrera no han podido sustraerse a unas declaraciones que traen de cabeza a millones de cubanos de todas las orillas políticas.

También indignado el actor Luis Alberto García, quien ha puesto el énfasis en la preocupación que genera que ninguno de los presentes en la Comisión fuera capaz de oponerse a tal planteo.