Migrantes cubanos son trasladados de Alligator Alcatraz al centro Krome en Florida

El formulario I-220A es un documento entregado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a migrantes liberados bajo custodia condicionada, pero no otorga un estatus legal permanente. Muchos cubanos en Estados Unidos han recibido este formulario tras cruzar la frontera. Sin embargo, no garantiza protección contra la deportación, y su uso no es válido para solicitar residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, lo que deja a muchos en una situación vulnerable.