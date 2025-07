La organización animalista Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) criticó públicamente a Bad Bunny por utilizar gallinas vivas en la escenografía de su residencia musical No Me Quiero Ir de Aquí, que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico. La denuncia fue publicada en redes sociales, donde compartieron imágenes del escenario con los animales en escena.

“Un baile inolvidable para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales”, escribió PETA Latino en su cuenta de Facebook, donde pidió al artista que deje de usar animales en sus espectáculos. “¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios para el show?”, cuestionaron, apelando a la responsabilidad ética de los artistas.

El escenario del concierto recrea un ambiente de campo, con sillas plásticas, vegetación y elementos típicos del paisaje puertorriqueño, donde las gallinas vivas fueron vistas antes del inicio del show. Aunque medios locales aseguran que las aves son retiradas antes de que comience el concierto, la organización considera que su presencia en ese contexto ya representa una forma de maltrato.

No es la primera vez que PETA lanza críticas contra el reguetonero. En 2024, durante su gira The Most Wanted Tour, la organización condenó el uso de un caballo en uno de sus conciertos, alegando que el animal estaba expuesto a estrés extremo por luces, humo y ruido.

La residencia de Bad Bunny incluye 30 funciones entre julio y septiembre, y ha roto récords en el Coliseo, superando las 14 presentaciones consecutivas que habían logrado Wisin y Yandel. Mientras se prepara para una gira mundial que comenzará en noviembre, la polémica sobre el uso de animales en sus conciertos sigue generando debate.

