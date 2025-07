La Melliza cuenta su pesadilla con los muñecos virales Labubu: "Uno en el closet me acababa con las carteras"

La influencer cubana conocida como La Melliza confesó con mucho susto que pasó una noche de auténtica pesadilla a causa de los virales muñecos Labubu, una fiebre entre los fans de peluches que, al parecer, no solo generan ternura, sino también inquietantes sueños.

"Me pasé la noche soñando con Labubu, yo no podía dormir. Los Labubu me cargaban para enterrarme cuchillos, sueños malos", relató a sus amigos Laurita y Miguelín, pero este último no hacía más que reírse de su relato, que parecía sacado de una historia de terror.

El momento más perturbador llegó cuando La Melliza se dijo mientras dormía: “Cuando me levante tengo que botar todos los Labubu. ¿Tendré un Labubu en el clóset? Porque había un Labubu en el clóset que me acababa con las carteras". Su obsesión por las carteras, incluida la Hermès, terminó siendo parte del sueño, pero al levantarse, "una cartera la tenía en el piso, la cartera tumbada", explicó.

La historia dio un giro aún más dramático y espeluznante cuando su pareja, El Moreno, le confesó que también había estado soñando con Labubu esa misma noche.

Pero no son los únicos que han tenido problemas con estas criaturas de felpa. La influencer cubana Lisandra Silva reveló que sus peluches Labubu también afectaron su bienestar: Desde que llegaron a su casa tenía migrañas, insomnio y pesadillas y tuvo que deshacerse de ellos.

¿Son los Labubu solo adorables muñecos o hay algo más inquietante tras su mirada?

