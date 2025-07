"Incluso con dinero no significa que vayas a poder comer": Youtuber español documenta hambre y pobreza extrema en Cuba

El youtuber español José María Pastor, conocido como @topeadosdeviaje, ha vuelto a sacudir las redes sociales con un nuevo video grabado en Cuba, donde acompaña a un hombre sin hogar cuya historia refleja la precariedad extrema que se vive en la isla.

"Este señor lo invité a comer un bocadillo, vivía en la calle desde hace años, ya que su casa se derrumbó por el estado en el que estaba, matando a su madre y a su hermano", explica Pastor al inicio del video publicado en su cuenta de TikTok. En las imágenes, el creador acompaña al hombre —quien recibe una pensión de apenas 5 dólares mensuales— en la búsqueda de comida por distintos locales de La Habana.

Durante el recorrido, documenta cómo en varios establecimientos faltaban productos básicos: "O no había pan, o no había carne", relata. En uno de los fragmentos más impactantes, se escucha cuando le preguntan al dependiente si hay pan de cualquier tipo y este responde negativamente. "Ahí entendí que en Cuba, incluso si tienes dinero, no significa que vayas a poder comer", reflexiona el youtuber. Poco después, muestra al hombre rebuscando comida en un contenedor de basura.

El video, que acumula decenas de comentarios en redes, ha generado reacciones de indignación, dolor y denuncia. "Sois el más sincero en describir la realidad en que la mafia corrupta comunista cubana ha tenido al pueblo", escribió un usuario en TikTok. Otros simplemente expresaron su tristeza con emojis y frases como “La triste realidad de Cuba” o “Así literal”.

Esta publicación se suma a una serie de videos que Pastor ha compartido desde su llegada a Cuba, donde asegura que lo que más le ha impactado es "el hambre". En sus palabras: "He recorrido barrios de La Habana, caminado por mercados vacíos, conocido maestras que ganan 10 dólares al mes y personas mayores que no tienen qué comer. Aquí no me pidieron dinero. Me pidieron arroz, leche, medicamentos, pan… o el último sorbo de un refresco".

El caso del hombre sin hogar es uno más dentro del crudo retrato social que el youtuber ha difundido a través de sus plataformas. En anteriores clips, mostró también a una maestra que, entre lágrimas, le decía que ganaba 3 000 pesos y no tenía alimentos para subsistir. “Vi personas suplicando el último sorbo de un refresco, gente que llora de impotencia”, ha comentado.

Pastor, periodista y creador de contenido, comenzó su canal "Topeados" tras la pandemia. Aunque su objetivo inicial era mostrar la cultura cubana, terminó dando testimonio de lo que describe como "una de las realidades más duras que he documentado en mi vida".

Sus publicaciones han encontrado eco en las redes sociales, donde muchos usuarios han agradecido que se visibilice la difícil situación del pueblo cubano. Otros creadores extranjeros como Adventure Elliot y el canal Black Mango Podcast han denunciado hechos similares, mostrando colas para recibir productos inexistentes, viviendas en ruinas y testimonios desgarradores de personas que piden ayuda "como último recurso".

"Esto no es propaganda. Esto es humanidad", escribió Pastor. Su serie de videos continúa publicándose y mostrando, sin filtros, la cara menos turística de Cuba: un país donde la dignidad sobrevive entre la escasez, los apagones y la desesperanza.

