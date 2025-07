"El pueblo cubano merece ser escuchado": Youtubers españoles muestran la triste realidad de Cuba y conmueven en redes

Blanck Mango Podcast ha estremecido las redes sociales al mostrar, sin filtros, el drama cotidiano que vive el pueblo cubano. En nuevos vídeos compartidos esta semana en TikTok (@blackmangopodcast) e Instagram, se intercalan imágenes de su reciente visita a La Habana con testimonios de ciudadanos que, a cámara, confiesan su desesperación.

“No tienen luz, no tienen agua, no tienen absolutamente nada”, dice uno de los youtubers en uno de los fragmentos de su reportaje en la isla, donde varias personas hablan desde su experiencia: una mujer que no puede caminar ni tiene silla de ruedas; otra que muestra cómo se vale de un jarrito para lavar; un hombre que se alimenta con lo que encuentra en los contenedores. Otro, quebrado, lanza una súplica entre lágrimas: “Me cansé... por favor, ayúdenme”.

Las escenas grabadas en la isla muestran viviendas deterioradas, personas durmiendo en pésimas condiciones, la precariedad del día a día, el hambre, la miseria.

“Yo no camino, yo no tengo sillas de ruedas... yo me puedo morir ahí”, dice una señora desde su casa. “Aquí no hay luz, no hay agua, no hay absolutamente nada”, explica uno de los youtubers. Y cuando le preguntan si pueden expresarse libremente, otra mujer contesta: “Esa muchacha que está ahí fue presa. No hay libre expresión de palabra”.

“Gracias por mostrar la verdad que muchos callan”

En redes sus nuevas publicaciones han desatado una ola de reacciones, muchas de ellas desde dentro de la isla. “Solo nosotros que vivimos aquí sabemos lo que es Cuba”, escribió un usuario. Otros comentaron: “Gracias por mostrar la verdadera Cuba… una cara muy oscura de la moneda”; “Duele ver esto. Esa es mi tierra, esa es mi gente. Estamos cansados”, o “Ya no queda nada de la isla más bella que ojos humanos hayan visto”.

Figuras públicas también reaccionaron. La actriz Judith González comentó: “Nuestra isla es una cárcel”, mientras el cantante Yulién Oviedo acompañó la publicación con emojis de llanto y la bandera cubana.

Entre los cientos de comentarios destacados se lee: “Cuba es una cárcel de experimentación social del comunismo”, “Gracias por enseñarle al mundo lo que muchos se niegan a ver”, o “Muchísimas gracias, hacéis mucho más que el gobierno solo por mostrar cómo vive el pueblo”.

Otros cientos manifestaron apoyo, dolor y agradecimiento. “Gracias por ser valientes y mostrar la realidad del pueblo cubano”, escribió una usuaria. “Mi tierra se cae a pedazos y mi madre está allí sola”, publicó otra. “Cuba nos duele durísimo, asere”, escribió un joven, mientras otra mujer señaló: “Solo los que vivimos aquí sabemos lo que es Cuba”.

“Chicos, os sigo desde el principio, no me pierdo ni un episodio. Gracias por tratar este tema con tanto respeto. Tengo la suerte de vivir en España, pero mi familia está allá. Gracias de corazón por acercarnos esta realidad”, dijo una seguidora del canal. Otro cubano comentó: “Muchísimas gracias, hacéis más que el gobierno solo por mostrar cómo vive el pueblo”.

También se leyeron mensajes como: “Gracias por enseñarle al mundo la cara que no aparece en revistas o en fotos del Malecón”, y “Ya no queda nada de la isla más bella que ojos humanos hayan visto”. Algunos, desde dentro de Cuba, dejaron claro: “Estamos cansados. Esto no es vida”.

Los fragmentos forman parte de un reportaje más amplio que Blanck Mango ha publicado en YouTube de su visita a Cuba. En el vídeo íntegro, que acumulaba más de 90 mil visualizaciones en menos de 24 horas, comparten escenas de hambre, represión y precariedad extrema en barrios como San Isidro, en La Habana, muestran viviendas donde seis personas sobreviven con apenas dos libras de arroz al mes, una anciana sin medicamentos, y una joven que fue encarcelada tras las protestas del 11J.

“Detrás de las playas paradisíacas, los coches antiguos y las sonrisas forzadas… hay un país que sufre en silencio. Caminamos por sus calles, hablamos con su gente, vimos hospitales en estado de abandono, estanterías sin comida y ojos llenos de esperanza rota. Esto no es propaganda. Esto es humanidad. Esto es Cuba”, escribieron en su canal al compartir el desgarrador reportaje, una cruda radiografía de la Cuba actual.

Añadieron además: “Gracias a todos los cubanos que nos permitieron grabar y contar sus historias. Esto es por ellos”. Sus palabras reforzaron el impacto del contenido, que ya suma miles de comentarios en apenas unas horas.

Con este nuevo material, su mensaje ha llegado aún más lejos. Lo que los youtubers grabaron y compartieron ha generado un eco profundo: el dolor de miles ha encontrado una ventana por la que hacerse visible.

