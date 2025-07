Abogados de las FAR fantasean con juicio al imperialismo en Cuba: "Declaramos a Estados Unidos culpable"

Abogados de las FAR en Cuba

Un grupo de jóvenes abogados pertenecientes al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) organizó un insólito "tribunal antiimperialista" en La Habana, donde simularon un juicio contra el Gobierno de Estados Unidos, al que declararon "culpable" por los efectos del embargo en la economía cubana.

El espectáculo se suma a la larga lista de acciones mediáticas ridículas, orquestadas desde la Dirección de Comunicación de las FAR, con un fin propagandístico. Los actores en este caso son adultos, licenciados en Derecho, fingiendo ser los jueces y fiscales en un "tribunal simbólico" que terminó, por supuesto, con una "condena a Estados Unidos".

Lejos de ser un ejercicio jurídico legítimo o útil, se trató de una puesta en escena política sin ningún valor legal, organizada para reforzar la narrativa oficial del régimen sobre cómo el embargo estadounidense afecta a sus empresas estatales, en particular al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla más del 70% de la economía cubana.

En lugar de rendir cuentas sobre los manejos oscuros de GAESA, sus deudas, sus pérdidas reales o su falta de auditoría pública, el aparato de propaganda estatal prefiere jugar a los tribunales de cartón, donde todo está controlado y la sentencia es conocida de antemano.

El caso fue narrado minuciosamente en un reportaje del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, dejando en evidencia cómo los medios oficialistas se usan para promover una distracción burda, financiada con recursos públicos, en medio de la escasez generalizada y el colapso de los servicios básicos en el país.

Durante el juicio simbólico, se leyó un informe que, supuestamente, cuantifica millones de dólares en pérdidas provocadas por el embargo, entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Los datos no son verificables, no aparecen detallados ni permiten el contraste con fuentes independientes.

El tribunal no hizo un análisis crítico del papel de las empresas militares cubanas en la gestión económica del país, y en el reportaje no se muestran declaraciones de los abogados que hipotéticamente debieron defender al imperialismo, si es que algún miembro de esa sala tuvo el valor y el mínimo respeto por el principio de contradicción.

Sin embargo, este juicio simbólico sí incluyó la intervención de testigos escogidos, la presentación de "pruebas documentales" contra Washington, y una sentencia final que declaraba culpable al gobierno estadounidense de impedir el acceso a bienes esenciales para el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Todo este circo se desarrolló en un salón climatizado, mientras el pueblo cubano sufre cortes de electricidad, la inflación devora los salarios de los trabajadores y deja a miles de familias sin alimentos suficientes para sus hijos.

La emisión del reportaje concluyó con gritos de “¡Abajo el imperialismo!” y “¡Viva la revolución cubana!”, en lo que parecía un matutino escolar. Lo más insultante es que no se trataba de estudiantes ni jóvenes de secundaria, los que se prestan al circo son abogados, profesionales del sistema judicial militar en Cuba.

En redes sociales, la indignación fue inmediata. Comentarios como “cada día son más ridículos”, “pero quieren los dólares nada más y hablando de bloqueo”, o “a llorar, esa es la política corrupta del castrismo” expresaron el sentir popular ante una propaganda que ya no convence a nadie.

La dictadura fantasea con juzgar al enemigo externo, mientras se niega a someter a revisión pública los manejos de GAESA, uno de los aparatos más herméticos y poderosos del país. No hay acceso a sus cuentas, no hay transparencia, y por supuesto, ningún tribunal en Cuba ha convocado a las FAR para rendirle cuentas al pueblo.

