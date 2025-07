Claudia Artiles asegura que seguidoras en redes la denunciaron ante el departamento de familia: "Mi hijo no me lo quita nadie"

La influencer cubana Claudia Artiles aseguró en un video publicado en sus redes sociales que fue denunciada ante las autoridades por presuntas seguidoras que la acusaron de ser “alcohólica” y de descuidar a su hijo Marlon. Según relató, agentes del Departamento de Familia y la policía acudieron a su casa en respuesta a esas acusaciones.

“Tanto dieron ustedes que al final a mí la policía y el Departamento de Familia me tocó la puerta porque dizque soy alcohólica, maltrato a Marlon, está descuidado, Marlon está solo, lo monitoreo por una cámara, no sé cuántas mierdas más dijeron de mí”, expresó visiblemente afectada.

La creadora de contenido que ha ganado notoriedad en TikTok, negó las acusaciones y defendió su rol como madre, afirmando que su hijo vive en buenas condiciones gracias a los ingresos que ella genera en redes sociales.

“Número uno, no me drogo y sí, claro que tomo en un momento determinado cuando hay una fiesta, cuando hay un evento, eso lo hace todo el mundo. Ahora, Marlon es un niño que vive con todas sus necesidades cubiertas porque yo, su mamá, trabajo en redes sociales. TikTok me paga por todos los vídeos que yo subo, hago TikTok Shop y tengo sponsor. Es decir, tengo un buen sustento económico para tener a Marlon”, declaró la pareja de Ultrack,.

Artiles también arremetió contra quienes la reportaron, acusándolas de actuar por interés personal, sin pensar en el daño emocional que le causaron a ella y a su hijo.

“Para todas esas personas que no me soportan, que no me pueden ver, bloquéame, pero no seas mala persona porque yo soy madre igual que tú. Ninguna de ustedes pensó en mi dolor, ni en el dolor de Marlon si a mí me lo hubiesen quitado. Tanto dieron que al final lograron que esas personas vinieran”, dijo.

La influencer advirtió que tomará acciones tras lo ocurrido: “Yo no me voy a quedar así. Eso que ustedes hicieron, ese sufrimiento que ustedes me hicieron pasar a mí por tres días que estuvieron esas personas viniendo aquí a mi casa, eso no se va a quedar así”.

