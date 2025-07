Amenazan con un cuchillo a chofer de ómnibus del transporte público en La Habana

Un chofer de la ruta P7 denunció que fue amenazado con un cuchillo por un sujeto cerca de la Virgen del Camino, en La Habana, que además rompió una de las puertas del vehículo.

“Cubría la ruta del P7. Eran sobre las cuatro de la madrugada. Salgo de la cabecera rumbo al Cotorro con el carro cargado al máximo. Llegando a la Virgen del Camino empiezan a gritar y se forma una bronca dentro del carro”, relató Yoendri Rivero Sánchez, el chófer agredido, al periódico oficialista local Tribuna de La Habana.

“En ese momento unas tres personas me rodearon y uno de los pasajeros me puso un cuchillo, y me dijo, ¡o paras o te mueres! Yo paré el ómnibus y en ese momento hay personas que se bajan de la guagua. Cuando me deja de amenazar, que camina hacia el fondo, cierro las puertas”, contó.

Tras ser avisado por un pasajero, Rivero Sánchez comprobó que le habían roto una puerta del vehículo y fue “con los pasajeros que no se habían bajado, directo a la Novena Unidad de Policía, por ser la más cercana”.

“Allí explicó la situación existente, y la policía manda a bajar a los pasajeros porque la guagua no podía continuar su viaje. Ahora, al revisar el ómnibus en el paradero, mientras sacaba los vidrios del carro, encontré el cuchillo que usted ve, y que imagino, es de una de las mismas personas de la bronca”, aseguró.

El chófer dice que luego de esta experiencia necesita recuperarse anímicamente, y se planteará si seguir trabajar en el horario de la madrugada.

“Realmente en el día, esas cosas no suceden. Realmente, todo ocurrió en la confronta de la noche, y mayormente, de sábado y domingo”, dijo.

De acuerdo con el reporte, la guagua ya fue reparada, aunque “no pudo circular en la mañana, lo cual causó dejará de dar dos vueltas, equivalente a cuatro viajes”.

El funcionario de Transporte Lázaro González Mena, director de la Terminal de Ómnibus del Cotorro, reconoció que “en los últimos tiempos ha ocurrido un incremento” de estos hechos, “principalmente los fines de semana”.

“En estos momentos el chofer, para brindar servicio, debe de salir solo, algo que no era así antes”, lamenta.

Por su parte, Joel Martínez González, director de Transporte del municipio Cotorro, también reconoció que “este tipo de situaciones se han incrementado en los últimos tiempos, hechos de apedreamiento han ocurrido como con el A42, donde se le dio captura a los ciudadanos que lo hicieron; así como hechos similares contra dos P7, cuyos autores fueron capturados”.

En medio del aumento de la delincuencia y el malestar social, producto de la policrisis que padece la sociedad cubana, los hechos vándalicos en guaguas del transporte público habanero son cada vez más comunes.

Otros incidentes

En abril pasado, el ómnibus 341 del P13 fue apedreado durante su recorrido de confronta.

El incidente violento, ocurrido en el municipio Arroyo Naranjo, provocó la caída de los cristales de todo el ventanal del costado derecho del vehículo.

Por esa misma fecha, fue apedreado el ómnibus 5248 de la ruta 37.

Previamente, durante la madrugada del 19 de abril fue apedreado un vehículo en servicio de confronta de la ruta P11.

Días antes, un vehículo de la ruta 23, identificado con el número 5229, también fue apedreado en las inmediaciones del parque de Fábrica, mientras cubría su trayecto desde la Terminal de Lawton, en el municipio Diez de Octubre.

En esa ocasión, la empresa estatal señaló que, gracias a la intervención de la población y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), varios de los presuntos responsables habían sido detenidos.

En febrero, un chofer de la línea P13 fue agredido brutalmente en el Parque de La Fraternidad por dos pasajeros, y recibió una herida en la cabeza que requirió atención médica.

Y en enero, un grupo de estudiantes atacaron con piedras un ómnibus de la ruta P11, tras una discusión con el conductor.

