Madre cubana teme por la vida de su hijo en el Servicio Militar, llamado pese a sus problemas de salud

Una madre cubana denunció públicamente que su hijo, con una condición crónica de salud, fue obligado a incorporarse al Servicio Militar Obligatorio (SMO) a pesar de no estar médicamente apto. El adolescente, de apenas 16 años, padece hipertensión arterial desde los 12 años y sufre una disfunción diastólica cardíaca, lo que lo ha mantenido bajo tratamiento constante durante seis años.

Según relató la madre en una publicación en Facebook que ha comenzado a circular nuevamente en redes sociales, el joven terminó recientemente la etapa de “previa”, una preparación inicial antes de ser asignado a una unidad militar, que en su caso duró veintitantos días. De ese tiempo, pasó 15 días ingresado en instalaciones militares por descompensaciones de salud.

“¿Para qué es útil un adolescente enfermo en el Servicio Militar?”, cuestionó la madre. “Lo están obligando a cumplir con una función para la cual no está médicamente preparado. Su vida está en riesgo”.

Durante una de sus visitas a la unidad donde su hijo cumple la previa, la madre denunció negligencia por parte del personal militar. Asegura que no hay sanitarios preparados y que en la Unidad de Purnio, donde se encuentra su hijo, no hay médico hasta pasadas las 9:45 a.m.

Además, relata que algunos oficiales desestimaron el malestar del joven, acusándolo de fingir.

Fue solo tras insistencia y la presentación de documentación médica que los oficiales accedieron a trasladarlo al hospital militar, donde se confirmó su presión arterial descompensada. Actualmente, el adolescente se encuentra ingresado nuevamente.

“Ayer me dijo que tenía dolor de cabeza, no sabemos si es por la miopía o por la presión. La pediatra del consultorio le tomó la presión: 145/80. Es inaceptable que lo tengan allí”, denunció.

La madre asegura que informó oportunamente a las autoridades de reclutamiento sobre el estado de salud de su hijo, con la esperanza de que se le asignaran tareas alternativas. Sin embargo, esto fue ignorado y se procedió con su incorporación al SMO.

“Nunca pensé que mi hijo, con una salud tan vulnerable, tuviera que pasar por esto. Ya lleva dos ingresos hospitalarios en solo 15 días”, lamentó.

El caso se suma a un clima de creciente rechazo al Servicio Militar en Cuba, especialmente tras las muertes de varios jóvenes durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas y la explosión en una unidad militar en Holguín.

Numerosas campañas han surgido en redes sociales denunciando la obligatoriedad del SMO y los riesgos para adolescentes sin preparación ni condiciones adecuadas.

La publicación de la madre finaliza con una frase contundente dirigida a quienes la critican por hacer pública su denuncia: “Me dicen que con esta publicación le hago juego al enemigo. Pero hoy, como madre, mi único enemigo es quien atenta contra la vida de mi hijo.”

