Liberan con medida cautelar a padre cubano que perdió a su hijo en el Servicio Militar

El activista cubano Alfredo González, padre del joven Annier González, quien se quitó la vida mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO), fue liberado bajo medida cautelar tras ser arrestado en Matanzas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, González explicó: “Para todos los que se han preocupado, me soltaron con una cautelar. Primero me acusaron de desacato y parecía que me iban a pasar para el combinado donde perdí a mi hijo. Después me pidieron una fianza de 5,000 pesos y a la hora me pusieron una cautelar ya que dicen que se iba a investigar el caso y no tenía que pagar fianza. Me soltaron gracias a todos los que me apoyaron.”

Publicación de Facebook/Alfredo Gonzalez

Un activista contra el Servicio Militar Obligatorio

El arresto de González ocurrió el lunes, luego de que denunciara en redes sociales a un oficial que, según ha sostenido desde hace meses, fue responsable directo del acoso y maltrato que sufrió su hijo antes de su muerte en 2023.

Desde la tragedia, el padre se ha convertido en una de las voces más activas contra el SMO en Cuba, utilizando videos, cartas y publicaciones para denunciar los abusos dentro de este sistema. En febrero de 2024, juró sobre la tumba de su hijo que no descansaría hasta lograr justicia.

Un debate creciente en Cuba

El caso de Annier González forma parte de una creciente oleada de cuestionamientos al servicio militar en la isla, especialmente tras incidentes trágicos en los que se ha visto involucrado personal sin preparación profesional.

Durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022, se confirmó la participación de reclutas jóvenes y sin entrenamiento adecuado. Más recientemente, la explosión en el poblado de Melones (Holguín), donde perdieron la vida varios jóvenes, avivó nuevamente el debate sobre el uso de menores de edad y jóvenes no voluntarios en tareas de riesgo.

Un movimiento informal en redes

González ha canalizado su activismo a través del grupo de Facebook “No más VÍCTIMAS en el servicio militar en Cuba”, donde decenas de familias han denunciado muertes, accidentes y abusos dentro del sistema militar. Su caso ha visibilizado un tema tabú en la sociedad cubana, poniendo en evidencia el alto costo humano del SMO.

