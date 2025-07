Cubanos en México convierten espacio de culto al castrismo en memorial por presos políticos

Vídeos relacionados:

Un grupo de exiliados cubanos recordó a los presos políticos cubanos en el banco de donde fueran removidas las estatuas de Fidel Castro y El Che, en el Jardín Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

“Nos fuimos al parque del que quitaron las esculturas de Fidel y el Che. Fuimos para que no sigan hablando en nuestro nombre, para recordar que la calle NO es de Fidel, que no nos interesan los héroes de los metarrelatos sino las víctimas, y que el espacio público (las calles y los parques) es de todos”, escribió en Facebook la antropóloga Hilda Landrove, una de las asistentes.

Los exiliados, entre los que se encontraban el periodista José Luis Tan Estrada o la cineasta Laura Batista, portaron carteles con imágenes de los presos políticos que colocaron en el banco donde antes estaban las estatuas.

En una declaración posterior difundida por el medio independiente Rialta, recordaron que “el joven Duannis Taboada hace una huelga de hambre en reclamo por la libertad que le ha sido robada injusta e impunemente”.

“Él, y todos los que han tenido que soportar un castigo inmenso por atreverse a ir en contra de los tiranos, son nuestros héroes. No nos interesan los símbolos, sino las personas”, agregaron.

Para estos cubanos, sus “héroes no son esculturas, están en la cárcel y el exilio. Ninguna pulsión por silenciarnos impedirá nuestra voz”.

“En nombre de las víctimas, y del deseo de ver un día a Cuba libre de tiranos, decimos Esta calle NO es de Fidel”, concluyeron.

La polémica, tras la remoción de las estatuas por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se ha amplificado en México en todos los niveles.

El pasado lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó duramente la decisión de la alcaldesa, calificando la acción como “ilegal”, “intolerante” e “hipócrita”.

Según el periódico La Jornada, Sheinbaum exigió la devolución inmediata de las esculturas, que fueron retiradas recientemente de la plaza San Carlos sin autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos.

La presidenta recalcó que esta es la instancia encargada de aprobar cualquier modificación en espacios públicos y que está conformada por instituciones como el INAH, el INBAL y la Secretaría de Cultura capitalina.

“No se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien. Tiene que pasar por un comité y en este caso no pasó”, declaró la mandataria.

Sheinbaum fue más allá al considerar que la decisión no solo fue irregular, sino también motivada por posturas ideológicas contradictorias, al recordar que la propia alcaldesa vacacionó en Cuba en el pasado.

En coordinación con la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, y con la Secretaría de Cultura, el gobierno federal ha solicitado la entrega de las esculturas para su reubicación en otro espacio, con el fin de resolver el conflicto “de manera institucional”.

