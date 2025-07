Comedores obreros, el derecho laboral que muchas empresas ya no quieren sostener en Cuba

La Resolución 9 de 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios estipula que los costos del almuerzo no deben superar los 18 pesos y que los gastos no cubiertos deben ser asumidos por la empresa. A pesar de esto, muchas empresas afirman que mantener los comedores afecta su rentabilidad, y no se han implementado soluciones efectivas para preservar este derecho laboral.