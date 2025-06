Seidy La Niña responde a las críticas por presumir de su dinero: "Es mío y lo muestro cuantas veces me dé la gana"

La cantante cubana Seidy La Niña volvió a encender las redes sociales este jueves, luego de publicar un video donde aparecía presumiendo varios fajos de dólares. Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar, pero la artista no se quedó callada y respondió con contundencia.

Un seguidor le comentó en su publicación: “Eso es muy malo. No tienes que andar mostrando que tienes dinero ni ventilando lo que tienes. Hay gente muy humilde que no tiene nada. Tú no tienes que andar demostrando nada a nadie. Ya sabes cómo es la sociedad, siempre critican. Pero tu si fueras inteligente en vez de ventilar lo que haces deberías mantener un perfil bajo, más sencilla y así evitarías muchos problemas”.

Captura Instagram / Seidy La Niña

La artista hizo un video para responder los comentarios como este: “Primero que todo y antes que nada. El dinero es mío, me lo gané yo con mi sacrificio, con mi trabajo, con el sudor del canto, del baile. Yo no te lo pedí a ti y lo muestro cuantas veces me dé la gana”.

“Número dos, gracias a todas las personas que se han alegrado porque como quiera que sea uno se busca el dinero, uno no está estafando, uno no está robándole a nadie, uno no está haciéndole nada a nadie, uno simplemente se busca el dinero de la forma que pueda. Porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”, añadió Seidy aclarando que no está haciendo nada ilegal.

La intérprete se mostró indignada por los comentarios que la acusan de haber “perdido la humildad” o de no donar su dinero: “Como este comentario tengo miles. Que si perdí la humildad, por qué no doy dinero, por qué no regalo dinero. Caballero ustedes tienen muy mala costumbre de querer mandar en el dinero de la gente, que si yo no reparto dinero eso es falta de humildad. Quién les dijo a ustedes que yo tengo que regalar nada. Qué bonito poder dar cuando tú lograste tus cosas, cuando tú tienes el dinero para poder regalar, para poder ayudar, pero eso no es obligado”.

“Yo mi dinero lo he sudado y lo he trabajado mucho, yo no voy a tu casa a decirte que les comida al de al lado cuando no tiene, yo no voy a tu casa a decirte a ti que ayudes al de al lado a pagar la renta, cuando te sobre tú lo metes en tu cuenta de ahorro”, aseveró.

Seidy finalizó su mensaje con una fuerte reflexión sobre la envidia en redes sociales: “Es increíble cómo al ser humano no le gusta ver a otro ser humano ganando”.

Con su estilo frontal y sin filtros, Seidy La Niña volvió a demostrar que no se deja intimidar por las críticas y que está dispuesta a defender lo que ha logrado con su trabajo en la música y también en OnlyFans.

