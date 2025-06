"Me voy al infierno rica": Seidy La Niña enseña lo que ha ganado en la página azul en mes y medio

La cantante cubana Seidy La Niña sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente la cifra que ha ganado desde que se unió a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista mostró una captura de pantalla con las estadísticas de ingresos, donde se aprecia un total de 166.666,66 dólares acumulados en tan solo mes y medio.

“Para esas personas que andan especulando de que me va mal, que no he hecho dinero en OnlyFans, que todo fue una mentira, aquí tienen la prueba”, expresó la intérprete. “Tengo que pagar mi renta, mis billes, mi música, tengo que pagarlo todo. Dios me va a perdonar a mí por hacer este dinero en un mes y medio, me voy al infierno rica”, añadió con tono irónico.

Además del video, la artista compartió imágenes en las que aparece recostada sobre varios fajos de billetes, como parte de una publicación con la que buscaba desmentir rumores sobre su desempeño económico en la plataforma.

Seidy La Niña abrió su perfil en OnlyFans recientemente, uniéndose así a la lista de figuras del entretenimiento que monetizan contenido exclusivo para sus seguidores.

