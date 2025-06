Seidy La Niña se aparece en pleno Publix con un "conjuntico calentico" enseñándolo todo y así reaccionó la gente

Seidy La Niña volvió a robarse todas las miradas a golpe de atrevimiento, esta vez en el supermercado Publix, donde apareció vestida con un conjunto tejido blanco que dejaba poco, o casi nada, a la imaginación.

"Hoy es sábado, me voy para la playa, pero antes de irme quise pasar por aquí, por Publix, a comprarme un rapé que me gusta mucho de aquí y no tengo otra ropa, así voy vestida. Vamos a ver cómo reacciona la gente a esta ropa", dijo entre risas Seidy, mientras grababa las reacciones del público a su llamativo atuendo.

Y vaya si la gente reaccionó... Un señor se le acercó en el estacionamiento y pidió una foto sin pensarlo dos veces, mientras otro intentaba disimular la mirada sin mucho éxito.

Dentro del supermercado, una señora no pudo evitar torcerle los ojos al verla, mientras otra, más desinhibida, le soltó con picardía: “No se te ve nada, lo que es tuyo exhíbelo mientras puedas”.

La joya de la jornada fue una pareja de adultos mayores que, con solo una mirada, lo dijeron todo. “Por la cara de ella, él no coge la pensión este mes”, comentó Seidy.

Un joven también aprovechó para lanzarle un piropo sin filtros cuando la cantante le preguntó que creía de su ropa: “Así estás perfecta”.

Entre risas, miradas curiosas, juicios y halagos, Seidy demostró una vez más que no necesita permiso para ser ella misma y armar revuelo donde quiera que va.

¿Y tú? ¿Te atreverías a ir al súper con un look así?

