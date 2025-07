Willy Allen, a los I-220A: "Hay que tener paciencia, todavía están llegando residencias"

El abogado de Florida, experto en Inmigración, Willy Allen envió este lunes un mensaje de esperanza a los cubanos que entraron en Estados Unidos con un documento I-220A porque las residencias siguen llegando, pero hay que saber esperar, dijo.

"Hay que tener paciencia, todavía están llegando residencias a las personas con I-220A", respondió a la pregunta de CiberCuba sobre qué vías tienen hoy estos inmigrantes para regularizar su estatus en Estados Unidos.

Según aclaró Allen, los I-220A con primera casilla siempre se han podido legalizar desde el 2021. En su opinión, aunque el proceso ha sido lento, se están legalizando. Luego están los I-220A, segunda casilla. En este grupo asegura que su equipo ha ganado docenas de casos de asilo para esos cubanos.

"Hemos podido legalizarlos a través del asilo. También, en la esquizofrenia que es la inmigración americana, hemos legalizado a decenas y cientos de cubanos con 220A, segunda casilla, sin Corte, a los que me les han enviado residencia sin entrevista y aprobación por correo. Así que todavía están llegando residencias de esa forma. No todos los meses, pero han llegado. Y por asilo, muchos más. Pero en este momento, 220A, segunda casilla y con Corte, tienen que esperar", señaló.

Muy en su línea de ver el vaso siempre medio lleno en vez de medio vacío, Willy Allen recordó que hay un juez en San Antonio (Texas) que ha aprobado una residencia con 220A en Corte basado en Matter of Q. Li, considerando que la única entrada que puede haber tenido un I-220A era con parole. "Hemos tenido varios jueces en Miami, en Orlando y en Houston que han dado prórroga a los casos mientras que el Q Li se sigue debatiendo".

A juicio del abogado, en este momento el único consejo que puede dar a los I-220A es que tengan calma. "La paciencia, hasta cierto punto, les pone presión. Lo que está ocurriendo en las Cortes de los Estados Unidos es que como este gobierno se dio un número de 3.000 personas para detener diariamente, los que están sufriendo son muchos que tienen 220A. Sufren los que van a la Corte por primera vez o a lo mejor, por segunda vez, y llevan menos de dos años en los Estados Unidos (pero lo han hecho con personas que llevan casi tres años los EE.UU.) y los están deteniendo y poniéndolos en un proceso de Corte en detención", lamentó.

Lo más leído hoy:

No es ilegal, pero no es correcto

Respecto a la detención de los I-220A en Corte, Willy Allen recalca que "es algo cruel. No es ilegal, pero no es lo correcto". De hecho, comentó que en este momento su oficina está apelando dos casos de detenciones de personas que llevan más de dos años los Estados Unidos, que ya les aprobaron el miedo creíble y que ahora están frente a jueces de emigración en detención.

"En uno ya nos negaron fianza y estamos peleando no solamente el asilo sino la residencia en detención y eso crea mucha presión porque la persona que está detenida tiene que hasta cierto punto amarrarse el cinturón y decir: 'Voy a pelear esto en detención para poder ganar o lo que sea el resultado, pero no me voy a rendir, no me voy a ir", añadió el abogado.

Willy Allen tiene el convencimiento de que esas detenciones se hacen para que las personas se autodeporten. "Ellos quieren que las personas en detención, sean cubanos, venezolanos nicaragüenses, levanten la mano y digan: Mira, depórtame, me voy voluntariamente".

"Es una forma de romper a la persona para que se rinda y se vaya. En este momento, mi hijo tiene una audiencia de un salvadoreño detenido que lleva aquí más de 15 años, entró con 13 años y ahora estamos peleando en lo que se llama la suspensión de su deportación. Está casado con una ciudadana americana y tiene hijos nacidos aquí. Hace unos años, conseguir esa fianza era algo fácil. En estos momentos, no".

En definitiva, el abogado Willy Allen cree que aunque la paciencia no es un don que abunde entre los cubanos, es la virtud que en estos momentos necesitan todos los que llevan años esperando su residencia. Su consejo es tener paciencia y portarse bien, sin cometer errores ni infracciones que puedan complicar su camino a la legalización.