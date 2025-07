¿Se necesitan 30,000 pesos para comer en Cuba? Así reaccionan los ciudadanos

Vídeos relacionados:

Una encuesta del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) desató un aluvión de reacciones en redes sociales tras afirmar que se necesitan al menos 30,000 pesos cubanos mensuales para cubrir una alimentación básica en la isla.

La cifra supera por más de 14 veces el salario mínimo de los cubanos, pero se quedó corta según cientos de comentarios en las redes sociales de CiberCuba, donde los lectores advierten que vivir en el país cuesta hasta tres veces más de lo que estimó el OCAC.

“Solamente un paquete de pollo cuesta 4,000 pesos, un cartón de huevo 2,800 pesos, el arroz… Ya con el pollo y los huevos se fue el salario”, comentó una usuaria. Otros apuntaron directamente a la gravedad del contexto: “Si de comer se trata, el cubano no come, mal come, es decir, sobrevive a duras penas. Esa es la cruda verdad”.

Muchas personas situaron el costo mensual de la alimentación entre 70,000 y 100,000 pesos, y no incluyeron en ese cálculo otros gastos como aseo, medicinas, electricidad o transporte.

“Para desayuno, almuerzo y comida decente, unos 3,000 CUP diarios sin lujos, que serían aproximadamente unos 90,000 pesos al mes. En mi caso, dos adultos y dos niños… si le sumamos agua, luz, gas, aseo y otros gastos, se necesitan mínimo 100,000 CUP mensuales para vivir apretados y economizando”, explicó otra madre.

“Sobre los 80 mil... nada de comida de lujo... lo básico”, comentó una ciudadana. “Ahora mismo los precios están como en Dubái”, dijo otra.

Lo más leído hoy:

Una tercera fue contundente: “Todos los días suben los precios como si fuera una subasta, y nadie del gobierno hace nada. Es obvio que no les importa”.

El informe de OCAC, titulado “Sin campo no hay país y con GAESA no hay futuro”, señala como causa principal de la crisis alimentaria al modelo económico centralizado.

Detallan que el presupuesto estatal destina 13 veces más recursos al turismo que a la producción en el campo cubano. Más del 80% de los alimentos que se consumen en el país son importados, muchos desde Estados Unidos.

Un internauta dejó un comentario lapidario: “Trabajamos por gusto, solo para sostener una política”.

Preguntas frecuentes sobre el costo de la vida y la alimentación en Cuba