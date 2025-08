"A nadie le importa el sacrificio para poner un plato de comida en la mesa": Joven lamenta impacto de apagones en Cuba

Un joven cubano compartió en TikTok la indignación que sintió al descubrir que un paquete completo de salchichas se le echó a perder por los apagones prolongados que afectan al país.

“Estas son las cosas que a mí me duelen de Cuba, a nadie le importa el sacrificio, lo que tú haces para poner un plato de comida en la mesa, familia es duro”, dijo visiblemente molesto en el video. Luego añadió: “Y entonces aquí me ven súper que molesto, obvio que molesto, miren todo el paquete de salchicha se me echó a perder por el tema de la electricidad en Cuba, es duro, por lo menos mi perro va a comer”, dijo.

La triste escena, publicada en su cuenta en TikTok @alexdaniel3371, ha generado decenas de reacciones de usuarios que lamentaron la situación y criticaron la falta de soluciones. “Qué lástima, lo que cuesta tener algo y que los dirigentes no miren por el pueblo”, comentó una internauta, mientras otro escribió: “Así es, a ningún dirigente le interesa los problemas del pueblo”.

Este nuevo testimonio refleja una realidad que se repite en toda la isla. La crisis eléctrica ha provocado que muchas familias pierdan los pocos alimentos que logran conseguir en un contexto de precios desorbitados y escasez. En redes sociales, otros cubanos han mostrado situaciones similares: madres que no pueden conservar el puré de sus hijos o que deben cocinar con carbón por la falta de gas y electricidad.

Hace apenas unas semanas, una madre en Matanzas relató cómo pasó “todo un día sin electricidad”, sin poder encender su planta por falta de tiempo para cargarla y viendo cómo su refrigerador se descongelaba por completo. En otro caso, una joven denunció que el puré de su hijo se echó a perder tras varias horas de apagón, una situación que, según explicó, la obligó a volver a cocinar en condiciones precarias.

Lo más leído hoy:

A esta cadena de dificultades se suma la escasez de combustible, que ha llevado a muchos a improvisar métodos peligrosos para poder encender fogones. El propio Alex Daniel había mostrado antes cómo encendía carbón con plástico al no contar con otro recurso, describiendo su rutina como un “acto de supervivencia”.

Historias como estas, cada vez más frecuentes en TikTok y otras plataformas, revelan el impacto humano de la crisis energética en Cuba, que va más allá de la falta de luz: significa hambre, pérdida y el sacrificio constante para poner comida en la mesa.

Preguntas frecuentes sobre los apagones y la crisis energética en Cuba