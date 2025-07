"Todo un día sin electricidad": Madre en Matanzas muestra el calvario cotidiano de la vida en Cuba

Una joven madre cubana, identificada como <strong>@anita.cubanita64</strong> en TikTok, ha vuelto a generar impacto en redes sociales al compartir un nuevo testimonio sobre cómo transcurre un día completo sin electricidad en su vivienda en Matanzas, en medio de la grave crisis energética que vive el país.

“Todo un día sin electricidad en Cuba. ¿Qué te puedo decir?”, comienza diciendo en el video, en el que narra las dificultades para afrontar la jornada: la fatiga al despertar, la imposibilidad de cargar la planta eléctrica, los alimentos echados a perder por falta de refrigeración y el desorden en su cocina. “Sé que me vas a decir que tengo planta, sí tengo planta, pero ahora mismo con este tema de la corriente no me dan tiempo ni a cargarla”, explica.

Durante el día, cuenta que debió acudir a la casa de una vecina para poder comer y que, gracias a un poco de gasolina, logró encender por un rato la planta eléctrica. “Aunque sea para bañar al niño y todas esas cositas”, detalla. Más adelante, muestra cómo el refrigerador se descongeló completamente y la cocina quedó regada: “Todo regado y todo descongelado, nada de corriente en todo el día”.

El video, que ha acumulado miles de interacciones en TikTok, provocó una avalancha de comentarios desde distintos países, muchos de ellos ofreciendo consejos para sobrellevar la situación. “Si no tienes corriente por un día, ¿cómo haces para que no se arruine la comida en el refrigerador?”, preguntó una usuaria, mientras otra recomendó: “Por qué no agarras cargadores y cosas que tengan para cargarse con la luz solar”. Un mensaje desde Venezuela lamentaba: “Aquí en Venezuela donde yo vivo tenemos desde las 3 de la mañana sin luz… ya tenemos 12 horas sin corriente”.

Otras personas expresaron admiración y apoyo: “Seré la única que cuando ando triste me alegro al ver los videos de ella… es la única mujer que sigo de Cuba”, escribió una seguidora. “Me gustaría formar un grupo desde México para enviar un granito de arena a nuestros cubanos”, propuso otra. Y una más comentó: “De contra que la comida está súper cara, con estos apagones se echa a perder. Esto es de verdad insoportable”.

Un testimonio más en una larga cadena de denuncias

No es la primera vez que Anita documenta con sinceridad los efectos de los apagones en su vida diaria. A inicios de junio, lamentó que el puré casero de su hijo Alan se echó a perder tras una noche entera sin electricidad. También mostró cómo improvisaba recetas con carbón, hervía viandas al aire libre y se duchaba con esponja mientras reía para no llorar.

En otra ocasión, celebró la compra de su casa propia en Matanzas, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido: “Un sueño que durante mucho tiempo pensé que era imposible, pero nada es imposible en esta vida”, dijo. En paralelo, desarrolla el proyecto solidario Haciendo Sueños, desde el cual ha entregado refrigeradores a ancianas vulnerables y comida a personas sin hogar.

Un país al borde del colapso eléctrico

La historia de Anita ocurre mientras crece la indignación en todo el país por apagones que ya superan las 24, 30 y hasta 40 horas en algunas zonas. Según reportes oficiales, el déficit del Sistema Eléctrico Nacional ha alcanzado niveles críticos, con afectaciones que se extienden durante las 24 horas del día. La Unión Eléctrica (UNE) ha confirmado que los cortes se deben a la falta de combustible, termoeléctricas fuera de servicio y el deterioro general de la infraestructura energética.

En La Habana, los cortes se han vuelto impredecibles, con bloques afectados hasta tres veces al día sin previo aviso. En Matanzas, vecinos como la joven Sheyla han denunciado refrigeradores llenos de comida echada a perder, niños tomando agua caliente y noches enteras sin poder dormir. “Esto es de verdad insoportable”, lamentó. En redes sociales abundan frases como “nos vamos a fundir”, “esto no aguanta más” y “no hay ninguna esperanza”.

Mientras tanto, el gobierno continúa anunciando mantenimientos “urgentes” y prometiendo mejoras que nunca llegan. La población, sin embargo, ha perdido la confianza en los partes oficiales y ha comenzado a volcar su frustración en redes sociales.

Un grito que no se apaga

El caso de Anita es uno entre miles, pero su forma de contar la realidad —sin victimismo, con dignidad y una pizca de humor— ha tocado una fibra profunda en quienes la siguen. Cada video suyo es un espejo donde se refleja la precariedad, pero también la resistencia y la humanidad de tantas madres cubanas que intentan, día a día, que sus hijos crezcan con un mínimo de bienestar.

“Esto es una vida sin filtros”, resume Anita. Y, en efecto, sus palabras describen no solo su hogar, sino una Cuba entera a oscuras.

