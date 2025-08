“¿Quién quiere venir a un país sin luz y con gente amargada?”: cubanos responden a la caída del turismo

Vídeos relacionados:

El medio oficialista Cubadebate reconoció la caída del turismo en Cuba y los cubanos le explicaron por qué los viajeros no querrían venir a la isla.

Pese a que en un artículo que se pregunta “¿Se frenó el motor de la economía?”, Cubadebate achaca sobre todo la contracción del turismo en el primer semestre de 2025 a “la interacción compleja entre condicionantes globales, regionales y domésticos”, para los cubanos la interrogante sería: “¿Quién quiere venir a un país sin luz y con gente amargada?”.

“Pero es que no se dan cuenta que el turista es humano y quién quiere ir a un país sin electricidad, que la gente está amargada y eso también se refleja en los trabajadores del turismo que llegan cada día sin dormir, preocupados con qué comer, en qué momento lavar o cocinar, etc.”, argumentó un internauta.

“Se nos apaga la alegría, se esfuma cada día más, y el turista busca la playa de arenas blancas, pero también el calor humano, la empatía del cubano, la alegría en las calles, y eso ya no está. En cambio, se chocan con un escenario de asco, hay peste, no la enfermedad no, mal olor y estamos tan adaptados que no la sentimos, pero hay peste en Cuba con cada basurero en cada esquina y aguas albañales por dónde quiera, hay jejenes, mosquitos, las moscas son el símbolo nacional, hasta en los hoteles la comida ha desmejorado, según me dicen porque hace años no voy... en fin. Así imposible, hay mil destinos maravillosos en el mundo”, agregó este cubano.

En otra respuesta contundente al medio oficialista, un usuario que asegura haber estado recientemente en un hotel 5 estrellas en Varadero contó que “no hubo huevos en 4 días, desayuno fundamental para muchos. Un trato pésimo. Los pobres trabajadores que son de Santa Marta, Cárdenas y Matanzas nunca descansan porque no tienen luz. Entonces extranjero que venga... no repite ni recomienda... Sin contar las múltiples monedas. Solo entendible para nosotros y así”.

Para otro cubano, el panorama futuro parece incluso peor puesto que “mientras que los hoteles dependan de un presupuesto asignado, sean administrados por exmilitares y el salario de los trabajadores sea en Cup cuando los hoteles operan en divisas, dentro de 1 año será 0 % de visitantes”.

“Un país donde la miseria es más que evidente, la escasez y la insalubridad se hace eco de un sistema de gobierno putrefacto y jodido, ya los turistas no se creen el cuento de la isla paradisíaca, saben de sobra que es un país corrupto e inseguro2, opina otro.

Asimismo, algunos usuarios explican que no recomendaría a extranjeros visitar Cuba: “Es triste que la tierra que te vio nacer y que amas no se la puedas recomendar a nadieee”

“En un país que está más tiempo apagado que encendido, ¿qué esperaban?, las calles en Cuba prácticamente no tienen vida, los centros recreativos, bares, restaurante, etc. por falta de electricidad no funcionan como deberían de funcionar, los hoteles tienen problemas logísticos... pero bueno todos sabemos para ellos quien tiene la culpa”, dijo otro.

Finalmente, otro cubano se pregunta retóricamente y con sarcasmo: “Qué turista va a querer venir?”

“Se supone que salen a despejar y pasear, no a estresarse, y los que quedamos aquí, ¡¡¡la gran mayoría estamos locos por irnos también !!!”, añade lapidario.

Caída del turismo

Hasta el mes de junio se recibieron en Cuba 1,306,650 viajeros, 319,654 menos que en igual período de 2024, según datos oficiales de la a Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Asimismo, llegaron 981,856 visitantes internacionales, 327 799 menos que en 2024, para una caída del 25% en el acumulado de visitantes a Cuba.

La llegada de turistas rusos, un mercado al que el régimen ha apostado para resucitar el sector con que intentan reflotar la maltrecha economía cubana, también cayeron en picada.

Hasta el cierre de junio solo llegaron a la isla 63,708 turistas rusos, lo que supone una contracción significativa (48,999 turistas menos) con respecto al año anterior, en que habían arribado 112,707.

También Canadá, tradicional primer mercado del turismo cubano, muestra una fuerte contracción pasando de 577,624 a 428,125 visitantes.

La contracción profundiza la tendencia que ya se había establecido al cierre de mayo, cuando se recibieron 303,299 visitantes menos que en el mismo período de 2024.

Estos números siguen confirmando que la contracción del turismo no es coyuntural, sino estructural. La ocupación hotelera en el primer trimestre fue de solo 24,1 %, lo que implica que más del 75 % de la capacidad instalada permaneció ociosa, incluso en temporada alta.

Las pernoctaciones bajaron de más de 5 millones a 3,6 millones, y los ingresos se desplomaron un 21,5 %, de 44,411 millones a 34,860 millones de pesos cubanos, según los datos divulgados por el ente oficialista.

La cadena hotelera Meliá reportó un desplome del 20,8 % en los ingresos por habitación disponible y una ocupación promedio de 40,5 %, lo que confirma el bajo rendimiento del mercado cubano frente a otros destinos del Caribe.

“El turismo internacional no ocupó ni una cuarta parte de la capacidad hotelera en el primer trimestre. Es un resultado peor que en 2024 y contradice el discurso oficial de recuperación”, advirtió el economista Pedro Monreal.

Pese a esta situación, el régimen cubano sigue invirtiendo en la construcción de hoteles e infraestructuras turísticas, una estrategia que ha sido fuertemente cuestionada por economistas y especialistas del sector.

Sin embargo, el primer ministro Manuel Marrero insiste en que el turismo será “motor de la economía cubana”, a pesar de que el sector está en absoluta decadencia y no logra cumplir los planes previstos desde hace más de tres años.

En junio, ante diputados de la Asamblea Nacional, Marrero continuó insistiendo en la retórica de siempre y aseguró que “un turismo próspero generará ingresos, empleo y desarrollo”.

