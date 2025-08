La Cintumbare explota en La Lisa y advierte: "Estamos en Cuba, no en Estados Unidos"

La influencer cubana La Cintumbare estalló las redes sociales tras protagonizar un encendido “explote” desde La Lisa, en La Habana, donde lanzó una fuerte advertencia a sus detractoras.

El motivo de su reacción parece haber sido un video publicado por una de sus críticas, lo que desató una directa, replicada por varios perfiles en redes, en la que dejó claras sus posturas y límites, recordando que, aunque ya no vive en ese barrio habanero, su vínculo con el lugar sigue siendo fuerte.

“Aquí en La Lisa nadie se puede fresquear conmigo. Hoy por hoy yo no vivo aquí, vive mi mamá y mi familia, pero yo soy de aquí y todas ustedes saben, y no es que esté inflando, que yo soy una pieza malísima”, afirmó La Cintumbare, visiblemente alterada.

En su discurso, la influencer aseguró que se encuentra enfocada en el progreso personal y el bienestar de su familia, y dejó claro que no está para juegos ni provocaciones.

“Lo que ahora mismo uno está en su prosperidad, uno está para crecer, ya uno dejó eso, yo quiero que mi mamá no pase trabajo, quiero que mi hijo no pase trabajo, quiero que los míos estén bien, quiero pasar por un lugar y que me digan ‘Cintu sálvame’ y yo tener 100 pesos para darle a cualquiera. En esa chapa es en la que yo estoy, pero no se pongan a estar probando fuerza ni desafiando el peligro”.

La Cintumbare también comparó su presente en Cuba con su etapa anterior en Estados Unidos, apuntando a las diferencias de contexto.

“Le toco la puerta a cualquiera, estamos en Cuba, no estamos en Estados Unidos que uno pensaba más las cosas porque estabas allá, la familia aquí, tenías que mandar dólares, el capitalismo es otra cuerda, pero estamos en Cuba, déjense de tanta payasería y de confianza conmigo. Yo no he visto una tipa de problemas, repartera de verdad, que me haya hecho un video a mí en redes sociales”.

La polémica directa se ha viralizado en pocas horas, con miles de comentarios y reacciones en redes sociales, donde sus seguidores, y también sus detractores, no han tardado en posicionarse.

