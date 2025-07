"Después dicen que en Cuba no hay comida": La Cintumbare enseña cómo prepara un ajiaco y se desata la polémica

La influencer cubana La Cintumbare disfruta compartiendo en sus redes videos cocinando, uno de los contenidos que más esperan sus seguidores.

En esta ocasión decidió hacer un ajiaco porque según ella “bandida retirada que se respete tiene que complacer a su esposo con un ajiaco bien rico”.

La Cintumbare se esmeró en hacer un ajiaco con mucho pollo, malanga, boniato, condimentos, mientras se tomaba una cerveza.

“Mira cómo está aquello, una cantidad de pollo que para qué explicarte. Después dicen que en Cuba no hay comida”, se le escucha decir mientras muestra el caldero lleno hasta arriba del caldo con pollo y viandas.

Un momento para reír fue cuando se puso a picar una toalla para hacer paños de cocina mientras la señora que trabaja en su casa se asombraba de que rompiera una toalla nueva para esos fines: “Bandida retirada y cubana que se respete tiene que picar una toalla, un pulóver, cualquier cosa porque si no tú no eres cubana”.

El video de Cinthya generó infinidad de comentarios y desató la polémica en los comentarios, desde los que aplauden sus recetes y sus videos cocinando, hasta los que la critican por decir que en Cuba sí hay comida.

“Qué rico oye al fin el video cocinando ya lo extrañábamos”; “El amor entra por la cocina”; “Me encantan estoy videos de cocina”; “Qué rico se ve eso”, comentaron algunos.

Otros, sin embargo, arremetieron contra ella: “Lo que hace es burlase de los cubanos. Especialmente los de Cuba, porque ahí sí que no todo el mundo tiene que comer”; “En cuba no hay comida y si tú tienes mucha pues reparte al que no tiene”; “En Cuba hay comida pero no para todos los bolsillos ve a las mipymes y mira”; “En Cuba hay comida para los que tienen dinero y a veces ni con el dinero aparece”; “‘Después dicen que en Cuba no hay comida’, qué falta de respeto la de esta muchacha”.

Hace unas semanas, después de un video cocinando, La Cintumbare respondió a las críticas diciendo que ella no es el Papa para andar regalando comida.

