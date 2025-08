Cubana celebra nuevo logro en España: "Me vine sola de mi país y empecé aquí mi vida de cero"

"Hace poco me mudé a mi primera casita desde que llegué acá a Gran Canaria, España", confesó en un vídeo la joven cubana Sairis Castillo (@saycu_), quien emocionó a sus seguidores al mostrar el momento en que empieza a amueblar su primer hogar en España.

En el video, Sairis explica: “Mi primera casita por primera vez, sí, porque tengo 24 años y nunca había tenido casa propia hasta ahora. Cuando estaba en Cuba mi casa era la casa de mis padres. A mis 22 años emigré y me fui sola de mi país. Llegué aquí y estuve viviendo dos años prácticamente de favor en una casa que tampoco era mía hasta hoy que finalmente puedo llamar esta casa mía”.

Aunque no es una vivienda en propiedad, lo celebra como un gran paso: “Aunque no esté a mi nombre, aunque esté pagando un alquiler, porque sí, no vamos a negar que en estos tiempos pretender pagar una hipoteca en vez de un alquiler es pedir demasiado, así que de momento yo me conformo con esto, 30m² pero míos, que es bien pequeña, sí, pero es mía”.

Sobre su elección, comentó: “Para lo que estoy pagando algo mejor que esto en el centro de la ciudad que es donde yo quería vivir simplemente no lo iba a encontrar”.

El video cierra con un mensaje de motivación personal: “Yo me vine sola de mi país y empecé aquí mi vida de cero, esto es paso a paso, mientras tanto feliz y agradecida con lo poco, disfrutando y aprendiendo del proceso, y esforzándome todos los días para construir el futuro que quiero en mi vida”.

En el texto que acompaña el post, escribió: “Me hace tan feliz poder compartir cada etapa de mi vida con ustedes, me siento tan afortunada por tenerlos a ustedes, gracias por estar aquí, por verme, leerme y apoyarme”.

Lo más leído hoy:

Los seguidores no tardaron en dejar mensajes de apoyo y motivación. “Si en tu casita tienes felicidad eres rica, hay quien tiene un palacio y no es feliz, cuida siempre tu tranquilidad y que tu hogar sea sagrado. Evita discutir y las malas energías, verás que por mucho trabajo y situaciones que tengas cuando llegues a tu casa te brindará paz y armonía. Que la disfrutes con salud”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Felicidades!!! Todo esfuerzo tiene su recompensa. El simple hecho de emigrar y empezar de cero es de valiente. Suerte…”. Una tercera persona opinó: “Felicidades, los comienzos son muy duros y es de admirar con lo joven que eres las ganas que le pones, sigue así”.

Historias como la de Sairis se suman a una lista creciente de testimonios de emigrantes cubanos que comparten pequeños grandes logros tras dejar la isla.

En julio pasado, Dayi Salgado (@dayisalgado) relató en TikTok cómo obtuvo el carné de conducir en España a los 51 años: “Esto me ha costado a mí noches de desvelo, dolores de cabeza, de todo. Yo creía que esto no lo iba a aprobar nunca”, confesó, antes de admitir que, tras aprobar, “ahora no tengo dinero para comprar el coche”.

Otro caso reciente fue el de otro cubano en Murcia -hijo de Antolín El Pichón- que celebró “vivir en un país donde puedas escoger las cosas”, en referencia a la libertad de elección en España frente al control estatal en Cuba. Su reflexión se volvió viral y generó un debate sobre la calidad de vida en la isla.

Mientras, en Estados Unidos, la cubana Leidy Aragón (@leidy.aragon) sorprendió con este mensaje: “Segunda casa en Estados Unidos, y aunque me cuesta mucho creerlo ya que hace un tiempo atrás era simplemente una niña que limpiaba casas por $20, hoy puedo decir que tengo dos negocios: mi compañía de limpieza y mi negocio de marketing digital”. En la descripción del video añadió: “Tres años. Dos casas. Un sueño hecho realidad. No vengo de familia rica. No tenía conexiones. Solo tenía deudas, miedo... y un hijo que dependía de mí. Pero decidí que no iba a rendirme”.

Estas publicaciones reflejan un mismo mensaje: con esfuerzo y constancia, muchos cubanos han comenzado a alcanzar metas que en su tierra natal parecían imposibles.

Preguntas frecuentes sobre la vida de los cubanos emigrantes y sus logros en el extranjero