"¿Me está saludando o me está regañando?": Cubano en España reflexiona sobre choque de la adaptación cultural

“Mira, si tú piensas que lo más difícil de llegar a España es el frío estás muy equivocado”, afirma un joven cubano en un video en TikTok donde relató los retos que ha enfrentado al adaptarse.

El creador de contenido @estibito_vlogs explicó cuáles fueron las tres cosas más difíciles desde que llegó: “La primera cosa que me costó fue entender a los españoles cuando hablaban rápido, hermano, eso no es español, eso es Fórmula 1, yo decía ¿me está saludando o me está regañando? y cuando por fin entendía ya estaban en otro tema”.

“La segunda cosa fue la burocracia, y aquí te lo digo claro, si no te estresas con los papeles en España es porque ya te rendiste, citas que se agotan en tres segundos, documentos que nadie te explica, funcionarios que te hablan como si tú fueras abogado, yo ya tengo un máster en papeleo europeo nivel Dios”, comentó.

Finalmente, señaló: “La tercera, mi favorita, reaprender a vivir sin gritar, porque en Cuba tú hablas alto y es normal, aquí tú dices buenos días con energía y la gente se asusta, me miraban como si yo estuviera robando, pero bueno poco a poco uno se adapta: aprendes a hablar bajito, a tener paciencia con los trámites, y a reírte cuando un español te suelta 20 frases en 5 segundos, y tú todavía estás procesando la primera”.

Su relato generó numerosas reacciones en redes sociales. “¿Hablar bajo los españoles?”, escribió una usuaria, mientras otra coincidió en que “la burocracia en Cuba se heredó de España”. Otros comentaron con humor: “Aprender a hablar sin gritar? y eso cómo se hace, si eso es parte de nuestra forma de ser”.

Este testimonio forma parte de una tendencia creciente de emigrantes cubanos que comparten en redes el contraste con la vida en la isla. En otro video, el propio @estibito_vlogs dijo: “Yo venía preparado para muchas cosas, pero estas cinco me dejaron frío como el invierno gallego”, destacando la puntualidad del transporte, la limpieza urbana y el respeto a las normas.

Lo más leído hoy:

Historias similares han sido virales, como la de una cubana que grabó a su madre sorprendida por la limpieza urbana: “¡Qué limpieza! Mira cómo la están limpiando a primera hora de la mañana”, o la de un joven que celebró ‘vivir en un país donde puedas escoger las cosas’ al comparar la libertad de elección en España con el control estatal en Cuba.

Otros relatos, como “Me dejó con la boca abierta”: cubano cuenta cinco cosas que lo sorprendieron en España, refuerzan la misma idea: para quienes llegan de una realidad marcada por la escasez y la burocracia, cosas tan simples como la educación vial, el silencio en las calles o la posibilidad de elegir se convierten en experiencias transformadoras.