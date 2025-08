"Las casas derrumbándose al igual que la fe": Testimonio viral expone la dramática realidad de Cuba

“Esta es la verdadera cara de Cuba”, así describió la creadora cubana @sheyreyes032 en un video que se ha vuelto viral en redes sociales, mostrando escenas de la vida cotidiana marcadas por la pobreza, los apagones y la desesperación.

“Esto es Cuba, aquí los niños trabajan porque no todos nacen con la suerte de tener unos papás que le den todo, algunos desde muy pequeños tienen que salir a lucharla para la calle. Cocinar con carbón en la sala de la casa porque ya el gas no es una opción y la hornilla eléctrica menos porque nunca hay corriente. Encontrarte todas las calles así, la poca comida que con tanto esfuerzo salimos para la calle a lucharla se nos echa a perder, por tantas horas de apagones”, dijo la joven en su grabación.

El testimonio continúa con una descripción cruda: “Las personas venden en la casa lo que sea con tal de ganarse unos kilitos para poder sobrevivir. Te encuentras en la calle a vagabundos que no saben para dónde van a coger porque no tienen un techo ni comida. Las personas se han acostumbrado a pasarse más el tiempo fuera de la casa que dentro de ella, ya que con estos apagones y los calores que están haciendo es irresistible vivir así, y padres que no tienen ni la posibilidad de comprarle a sus hijos un ventilador. Viejitos trabajando bajo el sol, las casas derrumbándose al igual que la fe, hacer largas colas para poder conseguir algo de comida. En cualquier esquina te encuentras un joven que lo mismo vende cigarro que un pomo de aceite”.

Las imágenes y palabras de la creadora generaron un intenso debate en redes sociales, con usuarios que la apoyan por “mostrar la realidad sin filtros” y otros que la critican. “Nunca pensé llegar a ver a los niños de mi país trabajando desde tan temprana edad en Cuba siempre se respetó la infancia, pero ya a como está la cosa aunque los padres no quieran toca”, comentó una internauta, mientras otra expresó: “El salario no alcanza aunque tú te sacrifiques un mes entero”.

El mensaje de la joven se suma a otros testimonios recientes que muestran el deterioro de la vida en Cuba. Hace unos días, la usuaria @darlingmores afirmó que “hay que cocinar casi para la semana entera” en las pocas horas en que hay electricidad, debido a los apagones prolongados que afectan al país.

Otra creadora, @yaneisycanta_98, resumió el drama con una frase que se ha vuelto viral: “Las personas van para la calle a aruñar el platico de comida”, denunciando que “el salario no alcanza aunque tú te sacrifiques un mes entero”. Su reflexión completa puedes leerla aquí.

Los datos confirman estas realidades: según una encuesta del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), se necesitan al menos 30,000 pesos al mes para cubrir una alimentación básica, mientras el salario mínimo es de apenas 2,100 CUP.

Apagones y desesperanza

La crisis energética agrava aún más la situación. Este martes, la Unión Eléctrica confirmó apagones programados en toda la isla, con una afectación máxima de 1,952 MW en la noche del lunes y pronósticos que superan los 1,800 MW para hoy. La Habana sufrió cortes durante 24 horas continuas, dejando barrios enteros sin luz ni agua.

En medio de esta crisis, también emergen historias de resiliencia. Como la de Yuniel, un adolescente que limpia parabrisas para ayudar a su familia y que recibió una bicicleta como regalo tras conocerse su historia. Actos de solidaridad que contrastan con una realidad cada vez más dura para millones de cubanos.

“Esta es la verdadera cara de Cuba”, insiste la joven Sheyla desde Matanzas en un nuevo testimonio viral, y miles coinciden en que su denuncia refleja la angustia de un país donde sobrevivir se ha vuelto la norma.

