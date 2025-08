Vídeos relacionados:

¿Nueva pareja sorpresa del verano? Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, y Nicki Nicole, una de las artistas más influyentes de la escena urbana argentina, podrían estar protagonizando uno de los romances más inesperados de la temporada. Al menos, eso es lo que muchos creen después de ver algunas señales (y besos) que no han pasado desapercibidos.

Todo comenzó con la fiesta de cumpleaños 18 del futbolista, donde Nicki fue una de las invitadas VIP. Aunque en esa noche no hubo besos, sí se habló de mucha complicidad. De hecho, el joven deportista subió algunas fotos en Instagram en las que se vio a la argentina. Pues bien, después de ese encuentro, según el periodista Javi Hoyos, la historia subió de nivel unos días después, cuando la pareja fue vista en una discoteca playera... y al parecer, ¡saltaron chispas!

La fecha clave es el 24 de julio. Ese día, los rumores apuntan a que se besaron y salieron juntos a las 4 de la mañana. Para más misterio, Lamine publicó una foto con un beso marcado en la mejilla. Él dijo que era de su madre, pero... ¿y si no lo era? El periodista hasta bromeó con que ese beso podría ser de su “mamá Nicole”.

Nicki, que ha dicho en más de una ocasión que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, no ha confirmado nada, pero lanzó un gesto que dejó a muchos con la ceja levantada: publicó un video con la canción The Boy Is Mine y un guiño a cámara. Justo lo que le había pedido Javi Hoyos si quería mandar una señal.

Además, hay fans que aseguran que el fondo de pantalla del móvil de Lamine coincide con una foto publicada por Nicki. ¿Casualidad o evidencia? Sea como sea, lo cierto es que los rumores crecen, y cada movimiento en sus redes es analizado como si fuera parte de una serie de pistas ocultas.

Por ahora, ninguno de los dos ha soltado prenda. Pero si entre Lamine y Nicki hay algo más que una amistad, están logrando que medio internet juegue al “detective del amor”. ¿Será que el fútbol y la música han unido sus corazones? El tiempo (y quizá un nuevo guiño) lo dirá.

