Embajada de EE.UU. en La Habana publica oportunidad de visas para becas de estudio y las redes estallan

Una publicación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha generado una oleada de reacciones viscerales entre los cubanos.

La difusión de la convocatoria al Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, una iniciativa de formación profesional en universidades estadounidenses ha sido recibida no solo con interés, sino con también una oleada de frustración, decepción y hasta indignación por parte de ciudadanos que se sienten ignorados, excluidos y traicionados por las actuales políticas migratorias de Washington.

“¿Eres profesional con experiencia, vocación de servicio y deseos de generar un cambio positivo en tu comunidad? ¡Entonces esta oportunidad es para ti!”, anunció entusiasta la sede diplomática en Facebook.

La publicación destaca que el objetivo del programa es “desarrollar las capacidades de liderazgo” de los participantes en colaboración con profesionales de todo el mundo, y que la beca cubre estudios en Estados Unidos durante un año.

La fecha límite para postular es el 31 de agosto de 2025.

Sin embargo, lo que en otro contexto podría ser motivo de esperanza, en el actual panorama migratorio de los cubanos se percibió más bien como una burla.

Muchos usuarios no cuestionan el valor del programa, pero sí el doble rasero con que -afirman- se abordan otras vías legales para viajar a EE.UU. como la reunificación familiar o la lotería de visas.

Una comunidad desencantada: “Nos están haciendo mucho daño”

Los comentarios más recurrentes apuntaron al dolor por la separación familiar prolongada, causada por la vigencia de proclamas y restricciones del llamado “Travel Ban”, que afecta a los beneficiarios de categorías preferenciales en procesos de reunificación.

“Por favor necesitamos justicia para las categorías de reunificación familiar, nos están haciendo mucho daño con esa prohibición de viaje” escribió una internauta, con las etiquetas #noaltravelban y #reunificacionfamiliar.

Otros comentarios reflejaron una frustración acumulada por años:

“Es muy fuerte. Nueve años esperando nuestros hijos. Haciendo todo legal. Y somos ciudadanos americanos. Y porque nuestros hijos sean mayores siguen siendo hijos. Vidas puestas en pausa”, compartió otra cubana, quien acompañó su reclamo de la etiqueta #SOMOSFAMILIANOTERRORISTAS.

“Castigados por ser legales”: la indignación se multiplica

La reacción general deja ver un sentimiento compartido entre decenas de usuarios: la sensación de estar pagando un alto precio por haber seguido las vías legales.

“No más Travel Ban para miles de familias. Después de haber pasado una entrevista, seguimos esperando. Alzamos la voz”, clamó Ivonne Zapico.

“#f2bcastigadosporserlegales”, repetían varios usuarios, quienes compartieron experiencias similares de espera prolongada, entrevistas completadas y negaciones sin más explicación que una proclama aún vigente.

Otros fueron aún más contundentes en su acusación contra las autoridades:

“La embajada de USA en la Habana miente. Gracias a Marco Rubio apuestan por separar familias. A todos los ganadores del bombo les negaron la visa. Todo es una mentira”, escribió otro comentarista.

Reacciones encontradas y clima de confrontación

La publicación de la beca también encendió enfrentamientos ideológicos. Un usuario escribió con ironía:

“Si se admiten pero la asignatura es una sola: la subversión ideológica”, lo que provocó una ola de réplicas, como la de Ignacio Vidal: “Ojalá y fuera seleccionado, de gratis hasta soy yo quien da las clases de subversión”.

La crítica no solo venía del desencanto: también hubo quienes se burlaban de quienes protestaban, lo que tensó aún más la conversación digital. Algunos comentarios como “yo no quiero estudiar nada, yo lo que quiero es irme” dejaban claro que para muchos cubanos, esta convocatoria no resuelve la necesidad urgente de emigrar ni representa una alternativa real.

¿Qué ofrece el Programa Humphrey?

A pesar de la tormenta digital, vale mencionar que la beca sigue siendo una oportunidad prestigiosa y competitiva. Los requisitos incluyen:

-Tener título universitario.

-Al menos cinco años de experiencia profesional.

-Dominio del inglés.

-Demostrar liderazgo y compromiso con el servicio público.

-Tener experiencia limitada previa en EE.UU..

-No hay límite de edad, aunque los menores de 30 deben demostrar madurez para completar un programa autodirigido.

Los campos de estudio cubren áreas como desarrollo económico, administración pública, política educativa, recursos naturales, tecnología y más.

Entre la oportunidad y la indiferencia

La reacción ante esta convocatoria expuso una herida abierta: la contradicción entre los discursos de cooperación y los efectos de políticas restrictivas. Para muchos, el anuncio se sintió como una burla frente al silencio persistente sobre la reunificación familiar y la lotería de visas.

“Nunca quise que mis hijos vinieran por frontera. No pienso que ahora nos hagan esto. Por favor, Dios nos ayude”, lamentó una internauta. resumiendo el sentimiento de muchos.

En resumen, la beca Humphrey puede ser una “oportunidad para generar un cambio positivo”, como dice el anuncio, pero ha dejado al descubierto el abismo emocional y político que separa a los cubanos de la posibilidad real de reencontrarse con sus seres queridos.