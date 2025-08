USCIS endurece revisión de antecedentes para solicitantes de asilo y refugio: Estas son las nuevas normas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado una actualización significativa en sus políticas de evaluación para solicitantes de asilo y refugio.

Desde el pasado 1 de agosto entraron en vigor nuevas directrices que fortalecen las investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes para los extranjeros que presentan el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

La medida, de implementación inmediata, está orientada a combatir el fraude, las amenazas a la seguridad nacional y otros riesgos a la seguridad pública.

Con estas nuevas reglas, USCIS da un giro hacia un enfoque más estricto y sistemático en la evaluación de los solicitantes que se encuentran bajo estatus de protección humanitaria, alineándose con las prioridades de seguridad del gobierno federal.

Un cambio normativo con implicaciones amplias

Según detalla el comunicado oficial, la agencia ha actualizado su Manual de Políticas para “restablecer los procedimientos uniformes de investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes para extranjeros asilados y refugiados y sus familiares derivados que presentan el Formulario I-485”.

Esto supone la reinstauración de criterios que, en el pasado, fueron suavizados en aras de agilizar los trámites, pero que ahora se retoman en el contexto de una política migratoria enfocada en el control y la prevención de amenazas.

La prioridad declarada es clara: garantizar la integridad del programa de asilo y refugio, asegurando que los beneficiarios cumplan con requisitos estrictos de seguridad.

Esta modificación también responde a la implementación de la Orden Ejecutiva 14161, titulada “Protegiendo a Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y a la Seguridad Pública”, promulgada por el expresidente Joe Biden.

Más entrevistas obligatorias bajo nuevos criterios

Uno de los aspectos clave de esta actualización es el endurecimiento de los criterios para convocar a entrevistas presenciales a los solicitantes.

A partir de ahora, los oficiales de USCIS deberán considerar la entrevista obligatoria en los siguientes casos:

-Identidad no verificable: Cuando la información contenida en el Expediente A (A-File) u otros sistemas de USCIS no permite confirmar con certeza la identidad del solicitante, o si existen identidades múltiples, conflictivas o no resueltas.

-Sospecha de fraude o falsa representación: Si la evidencia sugiere que el estatus de asilado o refugiado fue obtenido de forma fraudulenta o mediante declaraciones falsas.

-Resultados dudosos en la verificación biométrica: En caso de que las huellas dactilares procesadas por el FBI arrojen antecedentes que pudieran resultar en inadmisibilidad, o si ha habido dos intentos fallidos de obtener huellas clasificables.

Admisibilidad no determinada: Si el oficial no puede evaluar si el extranjero es admisible al país sin realizar una entrevista adicional o si necesita aclarar información ambigua proporcionada en el proceso.

Vínculos con países considerados patrocinadores del terrorismo: Si el solicitante es nacional o residió habitualmente en una nación designada como patrocinadora del terrorismo al momento de su última residencia.

Preocupaciones articulables de seguridad nacional: Ante cualquier sospecha fundada de que el solicitante representa un riesgo por vínculos con actividades terroristas u otras amenazas a la seguridad.

Seguridad nacional como eje central

La nueva política fue comunicada por USCIS a través de sus canales oficiales, incluida la red social X, donde la agencia enfatizó que:

“Estos criterios ayudarán a garantizar la integridad del programa y mejorar la detección de fraude, falsas representaciones, amenazas de seguridad nacional y riesgos de seguridad pública”.

En el mismo mensaje, USCIS fue contundente al remarcar su respaldo a la política migratoria del Ejecutivo: “¡Esto respalda a @POTUS en hacer que EE. UU. vuelva a ser seguro y mantener a los terroristas FUERA!”.

Además, en el comunicado oficial, el portavoz de la agencia, Matthew Tragesser, subrayó el compromiso institucional con la seguridad.

“Les debemos a todos los estadounidenses el derecho a sentirse seguros y protegidos. Nos esforzamos por garantizar que todos los extranjeros que solicitan admisión a Estados Unidos, o los que ya están en el país, mantengan el más alto sentido de integridad y moral y cumplan con nuestras normas y reglamentos”, indicó.

Alineación con prioridades del gobierno federal

La nueva política no surge en un vacío.

Forma parte de una estrategia más amplia de seguridad nacional adoptada por la administración actual, que busca fortalecer los mecanismos de control migratorio sin cerrar completamente las puertas a quienes realmente necesitan protección.

La referencia a la Orden Ejecutiva 14161 refuerza esta conexión directa con una política de Estado orientada a filtrar de forma más eficaz posibles amenazas externas.

Esta orden ejecutiva requiere que las agencias federales implementen medidas que reduzcan la posibilidad de que individuos involucrados en actividades terroristas o que representen un riesgo público puedan ingresar o permanecer en Estados Unidos a través de programas migratorios.

Impacto para los solicitantes de asilo y refugio

Para los solicitantes y sus abogados, este cambio normativo implicará una mayor preparación y rigor documental al momento de presentar solicitudes de ajuste de estatus.

Aquellos con inconsistencias en su identidad, lagunas en sus expedientes o vínculos con países bajo vigilancia tendrán muchas más probabilidades de ser convocados a entrevistas presenciales exhaustivas, lo cual podría ralentizar los procesos.

Asimismo, los estándares más estrictos podrían incrementar el volumen de rechazos de solicitudes por inadmisibilidad u otras causas relacionadas con la seguridad, especialmente en casos con antecedentes penales o sin documentación sólida.

El anuncio de USCIS marca una nueva etapa en la política migratoria estadounidense para asilados y refugiados. Si bien el país continúa ofreciendo protección a personas que huyen de persecución o violencia, lo hace bajo un marco más estricto de control y verificación.

Las entrevistas obligatorias, el cruce de datos biométricos y el énfasis en la seguridad nacional indican que el proceso de obtener la residencia permanente en EE.UU. bajo estatus humanitario será ahora más exigente que nunca.

Preguntas frecuentes sobre las nuevas políticas de USCIS para solicitantes de asilo y refugio