Gobierno cubano niega muertes por desnutrición en centro para discapacitados tras denuncias en redes

La Dirección General de Salud en Las Tunas negó este martes que las muertes recientes de menores en el Centro Médico-Psicopedagógico “Calixto Sarduy Arcia” se deban a desnutrición o falta de medicamentos, como denunciaron publicaciones en redes sociales.
La nota oficial reconoce la ocurrencia de decesos entre los residentes del centro, pero afirma que no hay un aumento inusual en las estadísticas, y que los fallecimientos corresponden a las condiciones biológicas y enfermedades asociadas de personas con discapacidades severas y profundas.
“Las causas de fallecimiento identificadas son consistentes con las estadísticas de años anteriores y no reflejan un incremento en este periodo. En ningún caso se han evidenciado la desnutrición o la falta de medicamentos como causas directas”, indica el comunicado.
La nota, firmada por la Dirección General de Salud, asegura que el centro está destinado a la atención integral de personas con discapacidad intelectual severa y profunda, y que “cuenta con personal capacitado para el cuidado y protección de los residentes”, tanto los internos como aquellos en régimen de seminternado, con apoyo de sus familias.
A pesar de los “desafíos derivados del bloqueo económico que afecta particularmente al Sistema de Salud Pública”, las autoridades aseguran que han implementado mecanismos de coordinación para mantener “la asistencia médica y la calidad de vida” de los pacientes, especialmente de aquellos que no cuentan con familiares ni condiciones para recibir cuidados domiciliarios.
La respuesta oficial insiste en rechazar lo que califican de informaciones falsas, que “intentan desprestigiar la labor de nuestras instituciones”, y reafirman su “compromiso con la transparencia y el bienestar” de las personas atendidas en ese centro.
Según las denuncias que circularon en las redes sociales, nueve niños habían muerto en lo que va de año en la institución, ubicada en el municipio cabecera, como consecuencia directa del “abandono institucional”, la “falta de insumos médicos” y la “ausencia total de productos de aseo”.
Estas denuncias se acompañaban de fuertes críticas a la gestión del sistema sanitario cubano, al que se acusó de “desviar recursos” y mantener en silencio las causas reales de las muertes.
También se cuestionaba la falta de auditorías, la ausencia de supervisión institucional y el “silencio oficial” ante lo que describen como muertes evitables.
“Cuando los recursos se desvían y nadie responde, lo que se pierde no es solo una vida: es la humanidad de un país que calla”, afirmaba el texto publicado por la plataforma Reporte Cuba Ya, una de las que se hizo eco del presunto problema en Las Tunas.
Aunque el régimen insiste en que no hubo negligencia ni abandono institucional en el caso del centro médico-psicopedagógico de Las Tunas, la crisis estructural del sistema de salud en Cuba se ha hecho evidente una y otra vez en denuncias recientes de pacientes y familiares.
Un caso de abandono en el hospital psiquiátrico de La Habana expuso la falta de asistencia mínima a un paciente postrado, encontrado desnutrido, sin higiene y cubierto de excrementos.
La situación no ha sido aislada. Una investigación interna reveló que un paciente psiquiátrico fue golpeado por parte del personal, en un hecho que terminó siendo reconocido por las autoridades, aunque sin consecuencias públicas conocidas para los responsables.
Los problemas estructurales también se reflejan en el deterioro de las condiciones sanitarias. Una plaga de chinches fue denunciada en el mismo hospital, donde pacientes permanecían internados sin condiciones mínimas de higiene ni tratamiento para la infestación.
Ya antes, un video filtrado desde el interior de un hospital psiquiátrico mostró escenas de abandono, hacinamiento y deterioro de las instalaciones, sumando más evidencia al colapso silencioso del sistema.
A pesar de los comunicados oficiales que niegan estas realidades, los hechos documentados hablan por sí solos.
