Niño cubano lleva 10 años en un hospital y su padre exige al gobierno una solución: "No quiero más mentiras"

Con 10 años de edad, Evian David Herrera Almeida nunca ha conocido la vida en un hogar por una enfermedad neuro muscular degenerativa que padece: desde su nacimiento permanece ingresado en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda, en Villa Clara, una situación que su padre, Yenis Herrera Rodríguez, califica como una injusticia y una muestra de abandono por parte de las autoridades cubanas.

En días recientes, Herrera ha retomado su denuncia en redes sociales, señalando la indiferencia de las autoridades gubernamentales y exigiendo una solución concreta que permita a su hijo, por primera vez en su vida, salir del entorno hospitalario y conocer el calor de un hogar.

"Hoy una vez más me dirijo a las redes sociales para suplicarles de la manera más desesperada que me ayuden a seguir levantando mi voz, porque como padre no me voy a cansar de exigir los derechos de mi hijo", escribió Herrera, quien compartió imágenes del pequeño quien, al parecer, vive conectado a un respirador.

Su reclamo no es nuevo, pero sí más urgente: asegura que ha tocado todas las puertas posibles en la provincia sin recibir soluciones reales, mientras observa cómo otros niños con condiciones similares ya han sido trasladados a sus hogares con apoyo institucional.

"Está comprobado que paneles solares y aires acondicionados sí hay... No quiero más mentiras. Mi niño necesita saber lo que es el calor de un hogar en familia. Él se lo merece, como todos, ya que con sus 10 añitos nunca lo ha experimentado", lamentó.

En publicaciones anteriores, el padre ha denunciado discriminación en el trato de su caso: “Otros niños en igual condición han tenido preferencia y han llegado mucho después que él. Han tenido apoyo de los altos funcionarios, pero yo no he tenido apoyo. Se han reído de mí y de mi hijo como han querido", escribió, señalando con nombre y apellido a las autoridades de Villa Clara, sin respuestas hasta el momento.

Evian nació con una condición médica que requiere asistencia técnica especializada, pero su padre asegura que con un equipo básico —como energía eléctrica estable, climatización y ciertos dispositivos— podría vivir en casa sin riesgo.

“Solo pido al gobierno que me permita estar con mi hijo en casa. ¿Es mucho pedir después de diez años?”, expresó en una de sus publicaciones más recientes.

Yenis también ha dirigido su reclamo al propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ante la inacción de los funcionarios provinciales.

“Exijo a Miguel Díaz-Canel Bermúdez que haga algo ya que sus subordinados no lo han hecho, si es que se digna”, escribió.

El dolor del padre no se limita a la crítica institucional; está atravesado por una angustia acumulada tras años de lucha solitaria.

“Hoy, cuando el desespero y el dolor una vez más toca el corazón de un padre desesperado, le pido al gobierno de este país que me ayude a llevar a mi hijo para su casa”, escribió.

Su insistencia no tiene descanso: “Mi niño se merece saber lo que es vivir en familia, sentir cariño más allá de una sala médica. No pido lujo, pido dignidad”.

Evian, que ya camina por los pasillos del hospital y se expone con regularidad al medio ambiente, según muestra su padre en imágenes compartidas, lleva diez años entre cuatro paredes clínicas, sin haber probado nunca la experiencia de dormir en una cama propia, ver televisión en casa o simplemente compartir la mesa con su familia.

El caso de este niño, que podría haber quedado invisible en una carpeta burocrática más, se ha convertido en un grito sostenido que resuena desde las redes sociales, impulsado por un padre que no acepta la resignación.

Yenis Herrera no solo exige una solución: exige respeto, respuesta y justicia para su hijo.

Aunque dolorosa, esta no es una realidad que jamás se haya visto en Cuba, y muchas veces encuentra solución en la solidaridad, no en la gestión del régimen.

Marielys Pérez, madre de la pequeña Ahittana, quien padece el síndrome de Lennox-Gastaut, agradeció a las personas que, en marzo pasado, hicieron posible adquirir una casa para darle mejores condiciones de vida a la pequeña.

Ahittana, por su enfermedad, necesita estar cerca del Hospital Pediátrico de Pinar del Río debido a los constantes cuidados y atenciones que su condición requiere.

En un video publicado en sus redes sociales, Marielys mostró emocionada la nueva vivienda, mencionando las adaptaciones necesarias para garantizar el bienestar de su hija.

"Quiero agradecerles de todo corazón porque sin ustedes no hubiéramos logrado que Ahittana tenga su casita para salir del hospital", expresó Marielys, reconociendo el esfuerzo y las donaciones de quienes se unieron a su causa.

La nueva casa cuenta con características que permitirán acondicionar un espacio adecuado para Ahittana, incluyendo un cuarto que podrá ser climatizado para atender sus necesidades.

La madre también destacó la importancia de esta vivienda en su vida diaria, ya que facilitará el manejo de los equipos médicos y brindará un entorno más cómodo y seguro para su hija.

Este gesto de solidaridad demuestra cómo la ayuda colectiva puede transformar la vida de una familia en momentos de extrema dificultad, marcando un camino de esperanza para quienes luchan contra enfermedades raras en condiciones desafiantes.

Días antes, Pérez publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su profunda gratitud.

La historia de esta madre cubana es un testimonio de amor inquebrantable y sacrificio. En un esfuerzo por costear los gastos médicos de su hija, se vio obligada a vender su cabello, demostrando hasta dónde puede llegar una madre por el bienestar de su pequeña.

Además de este acto de desprendimiento, ha buscado ayuda en diversas ocasiones para garantizar la salud de su hija. En marzo de 2024, pidió apoyo para conseguir un ventilador artificial, indispensable para la estabilidad de la menor, enfrentándose a la dura realidad del desabastecimiento en Cuba.

La lucha no terminó ahí. En mayo del mismo año, nuevamente apeló a la solidaridad para adquirir un dispositivo médico esencial para su hija. A través de redes y medios, solicitó apoyo para comprar un equipo que garantizara su bienestar, evidenciando las dificultades que enfrentan muchas familias cubanas en el acceso a insumos médicos vitales.

Su historia es un reflejo de la resistencia y el amor de una madre que, a pesar de los obstáculos, sigue luchando incansablemente por la vida de su hija.

