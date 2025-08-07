¿Quién cobra primero en Cuba? Pensionados y campesinos compiten por el escaso efectivo

Vídeos relacionados:
En medio de una profunda escasez de liquidez y crecientes tensiones económicas, el Gobierno cubano aseguró que los pagos adelantados de pensiones a partir del 20 de agosto no afectarán otras operaciones bancarias, como el pago a productores agrícolas.
Sin embargo, esta afirmación deja al descubierto una realidad preocupante, expone la lucha silenciosa entre sectores vulnerables por el acceso al dinero en efectivo.
Durante la reciente conferencia de prensa sobre el incremento parcial de pensiones, el director de emisión de valores del Banco Central de Cuba, Julio Pérez Álvarez, afirmó que “este efectivo no competirá con otras actividades del sistema bancario (como nóminas o pagos al sector campesino)”.
La declaración, lejos de tranquilizar, sugiere que la falta de dinero físico en las sucursales es tan grave que se requiere aclarar prioridades.
En la práctica, tanto los más de 1.5 millones de pensionados como los campesinos que venden sus productos al Estado dependen del sistema bancario para recibir sus pagos. Las colas interminables, los límites de retiro y la falta de billetes en muchas provincias han convertido el simple acto de cobrar en una odisea cotidiana.
El reciente anuncio de un aumento de 1,528 pesos en las pensiones más bajas, que implica un gasto anual de 25,000 millones de pesos, suma presión a un sistema bancario colapsado.
Lo más leído hoy:
El incremento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 y se aplicará también a los pagos que se realicen en el mes de agosto. Sin embargo, estas nuevas pensiones plantean una pregunta clave: ¿puede garantizarse que todos los sectores reciban su dinero sin retrasos ni conflictos?
Frecuentemente los campesinos han denunciado demoras de los bancos en sus pagos, así como trabas para retirar el dinero en efectivo que les corresponde. Ahora, con el nuevo cronograma de pago a jubilados, el riesgo de que las tensiones se agraven es real.
El gobierno insiste en que esta medida forma parte de su compromiso con la justicia social, pero en un país donde el acceso al efectivo se ha vuelto un privilegio, la simple promesa de que "no habrá competencia" suena vacía para muchos.
Preguntas Frecuentes sobre la Escasez de Efectivo y Aumento de Pensiones en Cuba
¿Cómo afecta la escasez de efectivo a los pensionados y campesinos en Cuba?
La escasez de efectivo en Cuba ha generado una competencia entre pensionados y campesinos por acceder al dinero en efectivo, lo que complica la vida diaria de estos grupos vulnerables. A pesar de las promesas del gobierno de que el pago adelantado de pensiones no afectará otras operaciones bancarias, la falta de dinero físico en las sucursales es un problema persistente.
¿El aumento de pensiones en Cuba garantiza una vida digna para los jubilados?
El aumento de pensiones en Cuba, aunque incrementa los ingresos de los jubilados, no garantiza una vida digna debido a la alta inflación y el costo elevado de bienes esenciales. Los productos básicos en la isla tienen precios que superan significativamente las pensiones mínimas, obligando a muchos jubilados a depender de remesas del exterior.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis económica y social?
El gobierno cubano ha anunciado un incremento de pensiones y está estudiando un aumento del salario mínimo estatal. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por ser insuficientes para aliviar la grave crisis económica que atraviesa el país. Además, el gobierno ha priorizado beneficios para sectores como el militar, lo que ha generado descontento entre la población civil.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema bancario cubano en medio de la crisis de efectivo?
El sistema bancario cubano enfrenta colas interminables, límites de retiro y falta de billetes, lo que complica el acceso al efectivo para pensionados y campesinos. Esta situación ha llevado a muchos jubilados a dormir en las calles para asegurar su lugar en las filas de los bancos, reflejando un colapso en el sistema de atención a la tercera edad y una profunda crisis de efectivo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.