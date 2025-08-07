Operativo de ICE termina en el arresto de 42 inmigrantes indocumentados en Houston

Un operativo encabezado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) culminó con la detención de 42 inmigrantes indocumentados en el sureste de Houston.

La redada, realizada el pasado 5 de agosto, se enfocó en localizar y arrestar a inmigrantes que representen un “riesgo significativo” para la seguridad pública y nacional, según un comunicado oficial citado por Univisión.

“ICE seguirá llevando a cabo estas operaciones para proteger a los residentes que respetan la ley”, afirmó Gabriel Martínez, director interino de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión de ICE en Houston.

Agregó que se trató de una acción conjunta con la Oficina de Operaciones sobre el Terreno de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y autoridades estatales y locales.

Entre los detenidos, agregó, se encuentran personas con antecedentes penales severos y múltiples reincidencias por ingreso ilegal al país, como Marvin Joel Castillo, hondureño de 39 años, condenado por agresión a dos agentes del orden en 2014.

También menciona a Carlos Enrique Choc-Sacul, guatemalteco de 36 años, deportado en múltiples ocasiones y con condenas por falsificación.

Asimismo, Francisco Javier Martínez Robles, mexicano de 35 años, deportado previamente y condenado en 2022 por agredir a un familiar.

La operación forma parte de una estrategia de la actual administración federal para intensificar el control migratorio en zonas urbanas con alta concentración de inmigrantes.

Aunque ICE insiste en que los arrestos se centran en individuos con historial criminal, defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto sobre comunidades trabajadoras y por las redadas en áreas residenciales.

En paralelo, organizaciones locales han reportado un aumento del temor entre familias inmigrantes, especialmente tras conocerse que algunos arrestos ocurrieron cerca de centros escolares y lugares de trabajo.

Preguntas frecuentes sobre las redadas de ICE en Houston