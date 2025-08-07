La influencer cubana Daniela Reyes vivió este martes un momento que muchos de sus seguidores calificaron como “el comienzo de algo grande”. Por primera vez, apareció en el set del programa “Hoy Día” de Telemundo, donde fue recibida con calidez por el equipo y aclamada por el público que la sigue desde Cuba, Miami y otras partes del mundo.

Con un vestido blanco tipo lazo, corto y elegante, combinado con tacones nude y joyas, Daniela lució fresca, segura y radiante. Su presencia no solo llenó de luz el set, sino también sus redes sociales, que se inundaron de comentarios positivos: “Qué lindo verte llegar tan lejos”, “Cada día dando pasos de gigante”, “Tú naciste para eso y más, qué soltura tienes con las cámaras” y “La reina que representa a Cuba”, fueron algunas de las frases que más se repitieron entre los usuarios.

La publicación con las imágenes del programa superó los 17.000 "me gusta" en pocas horas y generó una ola de orgullo cubano en Instagram. “Tan preciosa Dani”, “Viene fuerte!!!! Ella es bella”, “Siento que ahora irradias un brillo muy bonito”, comentaron otros fans.

No es la primera vez que Daniela pisa un estudio de Telemundo: hace unas semanas también fue invitada al espacio “Noticias Telemundo Ahora”, pero esta nueva aparición en el matutino tuvo otro sabor. La soltura con la que se movió en cámara, su simpatía natural y su elegancia confirmaron que la televisión podría convertirse en su nuevo hábitat.

Desde su llegada a Miami a finales de 2024, la joven ha dado pasos constantes en el mundo del entretenimiento. Siempre alejada de polémicas, con una imagen limpia, una comunidad fiel y un enfoque claro en su crecimiento profesional, ha sabido destacarse entre muchas figuras emergentes del medio hispano.

Mientras tanto, sus seguidores no paran de soñar con verla en lo más alto. Algunos ya la quieren como la futura representante de Cuba en Miss Universo, otros simplemente celebran verla brillar. Pero todos coinciden en algo: Daniela está exactamente donde tiene que estar.

