¡Trabajo en equipo! Claudia Artiles cuenta cómo se organizan con Amanda para equipar a las niñas para la escuela

La influencer cubana Claudia Artiles ha vuelto a dar de qué hablar en TikTok, esta vez no por un peinado nuevo ni por su relación con Ultrack, sino por algo más cotidiano… y también más polémico: la vuelta al cole. En un video, Claudia mostró la mochila escolar que compró para una de las hijas de su pareja y explicó, muy natural, cómo se repartieron las compras con Amanda Sanz, la madre de las niñas.

“Yo y la mamá de las niñas quedamos en que nosotros les íbamos a comprar los zapatos, la mochila, la laptop que necesita para la escuela, los audífonos. Amanda se hizo cargo de la otra parte y nosotros nos estamos haciendo cargo de esta”, comentó, mientras enseñaba orgullosa el nuevo accesorio escolar.

Y aunque el gesto parecía sencillo, no pasó desapercibido en redes. Algunos usuarios comentaron sobre la forma en que se expresó Claudia, mientras otros debatieron si era necesario comprar ciertos artículos escolares. Sin embargo, más allá de los detalles, lo que realmente llamó la atención fue la forma en que madre y madrastra lograron ponerse de acuerdo para organizar todo con tiempo y sin conflictos. Una colaboración que, para muchos, es digna de reconocimiento.

Porque sí, aunque no es lo más común, Claudia y Amanda han logrado algo que muchas familias ni siquiera se atreven a intentar: entenderse y coordinarse sin dramas, con el objetivo compartido de que a las niñas no les falte nada. “Eso es maduro”, comentó una usuaria. Otra apuntó: “Perfecto, me encanta la buena comunicación entre ustedes, los felicito”. También hubo quien dijo: “Eres muy linda tanto con tu niño como con esas niñas, te felicito y te admiro”.

Claudia, que es madre de un niño pequeño, convive con Ultrack, padre de las dos niñas que tuvo con Amanda Sanz. Lejos de tensiones, todos parecen haber encontrado un equilibrio que prioriza el bienestar de las menores, tanto en lo práctico como en lo afectivo. Mientras algunas madrastras prefieren no involucrarse, Claudia ha asumido un rol cercano con las pequeñas.

Hace un tiempo, Amanda lo confirmó en un TikTok Live donde habló abiertamente sobre su relación con Claudia. Contó que, en ese momento, se comunicaba más con ella que con Ultrack. “Me llevo mejor con ella que con él [Ultrack]”, dijo sin rodeos. También aclaró que Claudia no tenía ninguna responsabilidad con las niñas, pero sí un interés genuino: “Lo que ella hace, le nace”. Y a juzgar por lo visto recientemente, esa buena comunicación entre ambas sigue intacta.

Así, entre mochilas nuevas, acuerdos escolares y muchos comentarios en redes, Claudia y Amanda han dejado claro que no hace falta compartir sangre para compartir responsabilidades. En tiempos donde las redes se llenan de conflictos familiares, su ejemplo —junto a Ultrack, que también ha respaldado la crianza compartida— muestra que hay otras formas de hacer familia… y que pueden funcionar muy bien.

