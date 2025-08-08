Aeropuerto de Santiago de Cuba será remodelado para duplicar su capacidad

Vídeos relacionados:

El régimen cubano ha decidido destinar una millonaria inversión a la ampliación del aeropuerto de Santiago de Cuba, a pesar del estancamiento turístico en la ciudad y la poca demanda aérea.

El anuncio fue hecho este jueves por el ministro del Transporte a través de su perfil en Facebook, donde detalló que la terminal "Antonio Maceo Grajales", principal puerta aérea del oriente del país, será sometida a una reconfiguración integral para duplicar su capacidad actual.

Captura Facebook / Eduardo Rodríguez Dávila

El proyecto contempla rediseñar por completo los salones de llegada y salida, mientras que en la planta baja se ubicarán las áreas de arribos —tanto nacionales como internacionales— con flujos independientes, lo que permitiría acelerar el despacho de equipajes.

Por su parte, en la planta alta se habilitará el Salón de Salidas, accesible mediante escaleras mecánicas y ascensores.

Además, se instalarán nuevas esteras para el equipaje, cabinas de control migratorio más modernas y un sistema de climatización actualizado.

Según el texto oficial, se busca “elevar el confort y la calidad de los servicios para pasajeros, aerolíneas y público en general”.

Las autoridades insisten en que el aeropuerto es estratégico para el desarrollo económico y turístico de la región oriental, aunque Santiago de Cuba apenas recibe vuelos internacionales de forma regular y la infraestructura turística local es deficiente.

La obra está prevista para ejecutarse entre 2026 y 2027 y, de acuerdo con lo anunciado, no interrumpirá las operaciones actuales de la terminal aérea.

En este sentido, se implementarán medidas para minimizar las molestias a los pasajeros.

Esta remodelación llega en medio de crecientes cuestionamientos sobre las prioridades estatales.

Una inspección parlamentaria reciente reveló un panorama desolador en 19 de los 22 aeropuertos del país: pistas deterioradas, baños sin agua ni suministros, sistemas tecnológicos fallidos y terminales con un evidente estado de abandono.

En contraste con la millonaria inversión anunciada, aeropuertos como el de Ciego de Ávila han quedado prácticamente en ruinas tras años sin vuelos ni mantenimiento, convertidos en “museos al fracaso” donde pastan vacas en lo que antes eran pistas de rodaje.

Además, el aeropuerto de Varadero ha sido objeto de críticas por la falta total de iluminación y señalización en sus accesos, una imagen que preocupa especialmente en el segundo destino turístico más importante de la isla.

Mientras se promueve esta remodelación en Santiago de Cuba, persisten los problemas de conectividad aérea, la escasa demanda internacional y un turismo estancado en regiones que no forman parte de los principales polos como Varadero o Cayo Coco.

