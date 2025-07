Pasajero egipcio intentó emigrar a EE.UU. pasando por Cuba, pero eligió el camino equivocado

Vídeos relacionados:

Un ciudadano egipcio que intentaba llegar a Estados Unidos a través de una ruta irregular fue detenido en La Habana cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Nicaragua.

El caso, documentado en el programa televisivo "¡Alto! Frontera", se hizo viral tras su difusión en YouTube, donde se muestra cómo las autoridades migratorias cubanas interceptaron al pasajero en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Según se observa en el episodio, grabado en la Terminal 3 del aeropuerto habanero, el hombre arribó a Cuba procedente de Turquía con una visa de turista, alegando que venía a pasar vacaciones.

Sin embargo, las autoridades sospecharon cuando el ciudadano egipcio intentó volar hacia Nicaragua, un país conocido como punto de partida para muchos migrantes irregulares en ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Durante la intervención, el egipcio -visiblemente alterado- comenzó a gritar y a suplicar: "¡Cuba, Cuba! ¡No Turquía, por favor! ¡Turismo Cuba, visa Cuba!", desesperado, al darse cuenta de que las autoridades lo obligarían a regresar a su país.

En un momento del video, un teniente coronel se le acerca, y en un inglés rudimentario le indica que lo acompañe a su oficina: "No problems, vamos", le dice.

Ya dentro del ascensor, el militar intenta ser más directo, advirtiéndole que para ir a Nicaragua debe volar desde Estambul, no desde La Habana, lo cual revela la intención de las autoridades de repatriarlo.

El viajero, consciente de su destino inminente, se sienta en el suelo y vuelve a implorar que no lo devuelvan a Turquía. Alega que tiene una reserva de hotel en Cuba por nueve días, intentando demostrar que su visita era turística.

Pero las autoridades no le creyeron.

De acuerdo con la versión oficial presentada en el programa, el hombre confesó que su verdadera intención era llegar a Nicaragua y luego cruzar hacia Estados Unidos, mediante los conocidos "coyotes" y redes de tráfico de migrantes.

El teniente coronel añadió que muchos de estos ciudadanos egipcios son cristianos provenientes de zonas costeras de su país, y migran porque "temen por sus vidas" en un país mayoritariamente musulmán.

A pesar de que el egipcio no cometió ningún delito en territorio cubano, fue obligado a tomar un vuelo de regreso a su país, sin que se le imputaran cargos.

El militar que lideró la intervención recalcó que "emigrar es un derecho universal", siempre que sea por la vía regular. Y subrayó que "Cuba tiene la obligación de proteger su integridad".

El caso generó opiniones divididas en redes sociales.

En los comentarios del video, un usuario cuestionó la actitud del gobierno cubano: "Al turista egipcio no lo dejaron seguir hacia Nicaragua, por supuesta migración hacia los Estados Unidos, pero a los cientos de miles de cubanos que dejaron salir con destino Nicaragua-USA y nunca regresaron, y todos en Cuba sabían que el que iba no regresaba, a esos nadie los detuvo. Y al pobre egipcio que ha hecho mil sacrificios, no lo dejarán seguir. Son una burla".

